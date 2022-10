Kevään kirjauutuudet vahvistavat hyvinvointia poikkeustilanteessa

Kevään 2023 elämäkerrat kertovat yhteisöllisyyden merkittävästä voimasta. Maailmanparantajan muistelmissa Risto Isomäki vie lukijan aitiopaikalle kansalaisyhteiskunnan kultakauteen, jonka aikana suomalaisten käynnistämät operaatiot muuttivat maailmaa. Pekka Herlevin tarina Semmosta touhua puolestaan kertoo Sanna Seiko-Salon kirjoittamana hetkessä elämisestä, periksiantamattomuudesta, yllättävistä kohtaamisista – ja ennen muuta ilosta ja rakkaudesta. Sosiaalipsykologi Sari Kuusela avaa kirjassaan Vaikutuksen alaisena puolestaan ihmissuhteiden merkitystä yhteisön toiminnassa ja kuvaa sitä, miten puheilla ja suhtautumisella vaikutetaan mielipiteisiin. Kirja myös tarjoaa keinoja yhteistyön parantamiseen ja hankalissa tilanteissa toimimiseen.

Mikä on menestymisen mitta ja miten valtion velkaantuminen lisää hyvinvointia?

Talouskeskustelu käy kuumana ja perinteisesti menestystä on mitattu rahassa. Moona Laakson kirjassa Menesty kuin mies – Rahasta, maineesta ja myyteistä 11 suomalaista miestä kertoo, miten he ovat niittäneet menestystä, mainetta ja mammonaa, sekä millainen vaikutus ja merkitys niillä on ollut heidän elämäänsä. Stephanie Keltonin Alijäämämyytti muuttaa käsitystämme siitä, miten voimme parhaiten hoitaa vakavia ongelmia, kuten köyhyyttä, työttömyyttä, terveydenhuoltojärjestelmän ongelmia ja ilmastonmuutosta modernin rahateorian avulla.

Hyvinvointikirjat pureutuvat ihmissuhteisiin, vanhemmuuteen ja tasa-arvoon

Helen Thomson auttaa lukijaa parantamaan elämänlaatuaan tieteen avulla. Fiksaa elämäsi lisää itsetuntemusta ja auttaa löytämään uusia puolia itsestämme sekä toisista ihmisistä. Darravapaa-yhteisön perustajien, Laura Wathénin ja Katri Ylisen luoma käsikirja puolestaan toimii ystävänä ja motivaattorina matkalla raittiiseen arkeen. Darravapaa-kirja auttaa jäsentelemään omaan alkoholinkäyttöön liittyviä ajatuksia ja löytämään uusia tapoja rentoutua tai nollata pitkän työpäivän jälkeen. Feelgood-genressäkin aiheena on vahvasti palautuminen. Camilla Davidssonin romaani Pikkuinen unelmien kaksio on tarina rakkaudesta, uskalluksesta ja itsensä löytämisestä.

Ruotsalainen koomikko Bianca Kronlöf kirjoittaa hauskasti ja oivaltavasti tunteista, seksistä, väkivallasta ja maskuliinisuudesta kirjassaan Kirjeitä miehille. Sari-Marika Durchman kertoo uudessa teoksessaan ADHD:sta parisuhteessa ja kuinka sen tuomat haasteet voidaan tunnistaa ja minimoida. Kirja sisältää käytännön harjoituksia, haastatteluja ja lukuisia oivalluksia, joiden avulla arkea voi parantaa ja suhdetta vahvistaa. Saara Henriksson ja Aino-Maija Leinonen pohtivat, millaista on hyvä vanhemmuus tämän hetken Suomessa. Laiskan vanhemman opas käy läpi vanhemmuuden värikkäät vaiheet ja tuo kaivattua rentoutta ja myönteisyyttä vanhemmuuskeskusteluun.

Käsittämättömän äärellä

Venäjään erikoistunut toimittaja Luke Harding analysoi tarkasti Ukrainan sodan seurauksia. Sodan mainingit kantautuvat voimakkaina Ukrainan ja Venäjän rajojen ulkopuolelle, ja onkin tärkeää ymmärtää, miten tilanne Ukrainan etulinjassa vaikuttaa meihin kaikkiin. Hyökkäys sisältää ennen kuulemattomia tarinoita uutisotsikoiden takaa ja käy läpi kahden hyvin erilaisen johtajan, Volodymyr Zelenskyin ja Vladimir Putinin, taustat. Kirjassaan Populismin anatomia Matti Mörttinen ja Yannick Lahti avaavat populismin piirteitä ja ventävät, mistä on kyse aikamme leimallisimmassa poliittisessa ilmiössä.

Pekka Visuri ja Heikki Talvitie kertovat dramaattisista käänteistä Kylmän sodan päätöksen kulisseissa. Ariana Neumann kertoo juutalaisen isänsä pakomatkasta natsien hallitsemasta Prahasta kirjassaan Kaikki isäni salaisuudet. Tositarinoiden lisäksi keväällä ilmestyy Denise Rudbergin Liittolaiset-sarjan neljäs osa, Tehtävä Berliinissä, jossa koodinmurtajanaisten tiedustelutehtävät toisen maailmansodan aikaan käyvät yhä vaarallisemmiksi.

Murhamysteerejä Suomesta ja maailmalta

Antto Terras johdattaa lukijan syvälle Neuvostoliiton ja Venäjän rikolliseen maailmaan, jossa eletään ja kuollaan omien sääntöjen mukaan. Verinen Venäjä -kirjaan on valittu kymmeniä tositapahtumia, joiden kautta tulevat tutuiksi myös yhteiskunnalliset olot. Gregg Olsen ja Rebecca Morris kirjoittavat Murha perheessä -kirjassa vangitsevasti yhdestä vuosituhannen hämmästyttävimmästä katoamisesta ja perhesurmasta, joka järkytti koko Yhdysvaltoja. Mikko Pennanen puolestaan syventyy Tulilahden murhamysteeriin, ja kertoo kuuluisasta kahden naisen 60 vuoden takaisesta kylmäverisestä murhasta, joka on edelleen selvittämättä.

Dekkarikevät tuo Anna Karolinan Ebba Tapper -sarjan toisen osan Kukaan ei ole puolellasi sekä Antti Vihisen kirjan Sininen enkeli, joka on koukuttava tarina kansainvälisen yrityksen rikkeistä.

Lapsille huumoria ja vaikuttamista

Naomi Klein selittää nuorille kirjoittamassaan kirjassaan Näin pelastamme planeetan, miksi maapallo tarvitsee apuamme ja miten jokainen voi osallistua maailman muuttamiseen. Jane Wilsherin ja Louise Lockhartin Visuaalisesti näyttävä Uskomaton tietokirja on vastaus aktiivikysyjien tiedonnälkään. 500 kysymystä ja vastausta sisältävä kirja vastaa esimerkiksi siihen, mikä on maailman suurin kone ja mistä avaruus alkaa.

Koirakamut-sarjan neljännessä osassa koirakaverukset valloittavat valkokankaan, ja Hurja jengi puolestaan pyristelee dinojen kynsissä. Hannu Laakson suositun luontosarjan uusimmassa osassa Me lintuset seikkaillaan telkänpoikasten matkassa.

Innossa juhlitaan 15 vuoden taivalta ja vahvistetaan osaamista

Into kehittyy nopein askelin ja vahvistuu kasvaessaan. Satu Laatikainen on nimitetty Into Kustannuksen kustantajaksi 24.10.2022 alkaen. Jaana Airaksinen jatkaa edelleen Innon kustantajana, ja hänen erityisalueenaan ovat yhteistyökirjat ja -hankkeet sekä Innon kansainvälistyminen.

”Kirjailijoidemme rakastaman Satun syvällinen kirjaosaaminen ja näkemyksellisyys vahvistavat Intoa edelleen, myös pitkällä tähtäimellä. Hän jatkaa Innon ainutlaatuisella kustannuslinjalla, mutta tuo siihen myös paljon uutta. Olemme jo isosti äänikirjakustantamo, mutta nyt audiotuotantomme ja -listamme vahvistuu monipuolistuen edelleen. Innon kokenut toimitustiimi kulkee jokaisen kirjailijan kanssa yhdessä kohti valmista kirjaa. Tekeminen on lämminhenkistä ja hauskaa, eivätkä kirjailijamme jää yksin alan muuttuessa nopeasti”, sanoo Jaana Airaksinen.

Alan muuttuessa intolaisten asiantuntijajoukkoa on myös muutoin pyritty vahvistamaan strategisesti. Sirja Kunelius aloitti toukokuussa kustannustoimittajana. Sirja on kustannusalan konkari, joka on tehnyt merkittävää työtä muun muassa lastenkirjallisuuden saralla. Innosta jo tuttu kustannustoimittaja Laura Kalmukoski vastaa nyt myös käännöskirjallisuuden hankkeista. Äänikirjat syvällisesti tunteva Laura toimii niin ikään Innon äänikirjatuottajana. Ääni- ja e-kirjojen myyntipäälliköksi on nimitetty syyskuussa Kaisa Koskinen. Äänikirjojen suurkuluttajalla Kaisalla on pitkä kokemus myynnistä sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä.

”Into on vahvalla kasvu-uralla ja kasvatamme nyt edelleen yhteistyötämme strategisten kumppaniemme kanssa. Pääsemme nyt myös lähtemään lentoon kansainvälisillä markkinoilla, jota olemme jo jonkin aikaa suunnitelleet”, Innon 15-vuotista taivalta seurannut Jaana Airaksinen sanoo.

Myös markkinointi- ja viestintätiimi on kokenut uudistuksen. Maria Rossi nimitettiin toukokuun alussa Innon markkinointipäälliköksi, ja samalla Jenny Rostain aloitti Innon viestintäpäällikkönä. Maria ja Jenny ovat molemmat toimineet markkinoinnin ja viestinnän sekä kirjallisuuden parissa jo yli vuosikymmenen ajan. Viestintäasiantuntijan tehtävässä jatkaa Josefine Janhonen, joka on tehnyt pitkän uran mm. toimittajana.

”Meille kaikille intolaisille on ilo ja kunnia tehdä määrätietoista työtä omaäänisten, rohkeiden kirjailijoidemme kanssa ja parantaa maailmaa kirja kerrallaan”, sanoo Satu Laatikainen.