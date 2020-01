Kevään kuumin julkinen työmarkkinakeskustelu: Työmarkkinajohtajat tuhatpäisen opettajajoukon edessä Educassa 25.1.

Christer Holmlund Suomesta NLS:n pääsihteeriksi 28.11.2019 16:41:39 EET | Tiedote

Pohjolan opettajajärjestöjen yhteiselimen Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS:n pääsihteeriksi on valittu suomalainen Christer Holmlund. Hän siirtyy tehtävään OAJ:hin kuuluvan maamme ruotsinkielisen opettajajärjestön Finlands Svenska Lärarförbundetin puheenjohtajan paikalta. – Olemme OAJ:ssa hyvin iloisia siitä, että pääsihteerin tehtävään oli monta tasokasta hakijaa ja että tehtävään tuli valituksi suomalainen osaaja. Christer Holmlundilla on erinomaiset edellytykset onnistua tehtävässään, koska hänellä on laaja kokemus opetusalan eri tehtävistä. Lisäksi hän on aktiivisesti osallistunut kansainväliseen opettajajärjestötoimintaan. Odotamme Holmlundin jatkavan innostuneesti ansioituneen edeltäjänsä Anders Ruskin työtä ja ponnistelevan opettajien ja opetus- ja kasvatusalan hyväksi. Uskon, että suomalaisen hakijan valintaa tuki osaltaan Anders Ruskin pitkäaikainen erinomainen työ NLS:n pääsihteerinä, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa. NLS koordinoi pohjoismaisten opettajajär