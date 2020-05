Kevään true crime -helmissä keskitytään uhrien näkökulmaan

Ruotsalainen Tom Malmquist selvittää vanhaa murhaa lapsuudenkotinsa lähellä. Kuka oli yksinäinen Mikael K? Yhdysvaltalainen Maggie Nelson kirjoittaa tätinsä murhasta ja siitä, millaisen trauman nuoren naisen kuolema aiheutti perheelle.

Ilma joka meitä ympäröi

Neljä vuotta sitten ruotsalainen Tom Malmquist julkaisi sydäntäsärkevän romaanin Joka hetki olemme yhä elossa avopuolisonsa Karinin kuolemasta. Malmquistin toinen romaani Ilma joka meitä ympäröi on kirja, jota hän kirjoitti juuri ennen Karinin kuolemaa. Siinä palataan pariskunnan yhteiseen elämään, mutta myös Tomin lapsuuteen ja ratkaisemattomaan murhaan, joka ravisutti lähiötä jossa Tom asui. Kirja on kiinnostava hybridi, true crime -romaani ilman dekkarikliseitä, autofiktio ja tietokirja yksissä kansissa.

Tom Malmquist: Ilma joka meitä ympäröi, suomentanut Outi Menna, ilmestynyt 15.5.

Jane / Punaiset osat

Nelson yrittää palauttaa etualalle uhrin, tätinsä Janen. Jane on elegia, muistelma, jännityskertomus sekä tutkielma väkivallasta ja siitä, mitä voimme tietää toisista ihmisistä. Nelson työsti kirjaansa vuosikausia. Sen ilmestyessä 2004 kävi ilmi, että DNA-tutkimusten ansiosta oli löytynyt uusi epäilty. Punaiset osat kuvaa näitä tapahtumia sekä niitä seurannutta merkillistä oikeudenkäyntiä. Samalla kirja on kuvaus tyttöydestä, kasvamisesta, sisarussuhteista ja tutkielma siitä, millaisia henkilökohtaisia ja poliittisia seurauksia kuolleisiin valkoisiin naisiin fiksoituneella väkivaltakulttuurilla on.

Maggie Nelson: Jane / Punaiset osat, suomentanut Kaijamari Sivill, ilmestyy 28.5.

