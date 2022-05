Kevään valkoposkihanhimuutto lähes kokonaan ohi

BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan suurimmat muutot viimeisen viikon aikana havaittiin Pohjois-Karjalassa. Tohmajärven Nikunvaarassa 18.5. laskettiin 19 000 ja 20.5. 89 000 muuttavaa valkoposkihanhea. Jälkimmäisenä päivänä Pohjois-Karjalan jätti arviolta jopa 300 000 valkoposkihanhea. Hanhien lähtö useassa erässä näkyi hyvin sadetutkassakin.

Tämän jälkeenkin muuttavia hanhia on havaittu Pohjois-Karjalassa päivittäin tuhansia. Hanhia havaittiin eniten Tohmajärvellä, jossa ennen päämuuttoa laskettiin kunnan alueella noin 150 000 paikallista hanhea (Luonnonvarakeskuksen ja ELY-keskuksen kartoittajat). Viime päivien suurin määrä on 23.5. maanantain 11 000 hanhea Tohmajärven Värtsilässä.

Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä hollantilaistutkimuksen GPS-paikantimilla varustetuista 63 hanhesta Suomen on ohittanut lähes kaikki. Venäjän puolella on saatu paikannus yhdeksästä hanhesta, mutta arviolta 44 on jo GPS-verkon ulkopuolella arktisilla pesimäalueillaan. Suomessa on neljä lähetinhanhea, kolme Parikkalassa ja yksi pesivän oloinen Helsingissä. Loput hanhet oleilevat Virossa (2), Hollannissa (2) sekä Ruotsissa ja Tanskassa (1). Osa näistä jäänee pesimään Länsi-Eurooppaan.

Muutto huipentui siis viime viikolla ollen hiukan keskimääräistä aikatauluaan edellä. Viimeisille muuttajille antaa sääennusteen Ilmatieteenlaitoksen tutkija Mika Rantanen:

"Alkuviikosta korkeapaineen selänne on Suomen yllä ja sää on aurinkoista ja lämmintä. Torstaista eteenpäin sää muuttuu epävakaisemmaksi, kun lännestä pääsee rintamavyöhykkeitä, joiden mukana tulee sateita. Muuttosää pysyttelee koko viikon melko hyvänä arktisille muuttajille varsinkin lähtöalueilla.

Tiistaina korkeapaine Suomen yllä. Lämmintä, aurinkoista ja heikkotuulista säätä. Kaikin puolin hyvä muutto- ja retkeilysää. Itä-Suomessa ja Vienanmerellä vielä tuuli puhaltaa idän ja pohjoisen välillä, eikä siten innosta vielä loppuja valkoposkihanhia muutolle.

Keskiviikkona korkean selänne siirtyy heikentyneenä itään, ja lännessä alkaa jo pilvistymään. Tuuli kääntyy yhä suosiollisemmaksi arktisille muuttajille, varsinkin lähtöalueilla. Myös Itä-Suomen vastatuuli helpottaa ja voi innostaa loput valkoposkihanhet jatkamaan matkaansa. Hyvä muuttosää siis koko maassa.

Torstaina lännestä saapuu ke-to yönä sateita maan eteläosaan. Koko eteläisellä Itämerellä ja Vattimerellä on hyvä myötätuulivirtaus.

Perjantaina sateita on laajemmin koko etelä- ja keskiosassa maata. Pääosin pilvistä ja alkuviikkoa viileämpää. Lähtöalueilla on edelleen hyvää muuttosäätä, mutta Suomessa tilanne on heikompi.”

Valkoposkihanhien viimeiset isot joukot lähtenevät siis keskiviikkona.

Suomalaistutkimuksen lähetinhanhien etenemistä voi seurata Suomen lajitietokeskuksen sivulta. Sivun vasemmassa alakulmassa klikkaa painiketta "valitse laji", josta "valkoposkihanhi" (yksi yksilö tai useampia).

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Viimevuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä talvehtimisalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin pesimäalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä hollantilaistutkimuksen GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta rahoittaa ympäristöministeriö.

