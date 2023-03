Kevät herää lintujen lauluun – Tietoteoksia luonnon ystäville

Upeilla kuvilla täydennetty tietokirja valottaa mystisen saalistajan elämää

Pöllöjä on vihattu ja niihin on liitetty negatiivisia uskomuksia. Öisin liikkuvia petoja on pidetty pahan tuojina. Nyt asenteet ovat muuttumassa, ja mystinen saalistaja halutaan säilyttää osana Suomen luontoa. Mistä pöllön löytää ja millaisen elinympäristön pöllö tarvitsee?

Miten mikään voi kuulla hiiren liikkuvan hangen alla jopa sadan metrin päästä? Tai lentää säkkipimeässä metsässä törmäilemättä puihin? Pöllöt kykenevät näihin, ja niillä on monia muitakin hämmästyttäviä taitoja. Teos esittelee kaikki Suomen 10 pöllölajia sekä tutustuttaa jokaisen luonnosta kiinnostuneen niiden elämään.

”Vaikka et olisi koskaan tavannut luonnossa yhtään pöllöä, olemme varmoja, että tämän kirjan luettuasi tulet huomaamaan niitä myös luonnossa.”

Kirjan kuvat ovat ammattiluontokuvaajan ja luontomatkailuyrittäjän Jari Peltomäen ja arkkitehti Matti Alasaarelan käsialaa. Kirjan pöllöjen fysiologiaa ja käyttäytymistä koskevat tekstit ovat Oulun yliopiston emeritusprofessori Esa Hohtolan laatimia.

Matti Alasaarela, Esa Hohtola & Jari Peltomäki: Pöllöt – Metsiemme hiljaiset saalistajat (Docendo 2023), sidottu, 204 sivua. Julkaistaan 14.3.

Lajiopas uusimman suomalaisen lintutietämyksen aallonharjalta

Lintuharrastuksen suosio kasvaa vuosi vuodelta, ja nyt jyväskyläläiset Tero Linjamaa ja Jussi Murtosaari ovat koonneet koko pesimälajiston yksiin kansiin. Lintuharrastajan lajiopas sisältää QR-koodit eri lajien ääntelyn kuuntelemiseen.

Suomen pesimälajiston lisäksi esitellään maamme vuotuiset läpimuuttajat ja vierailijat. Linnut on helppo tunnistaa näyttävistä valokuvista. Lajitekstissä kerrotaan lisäksi lintujen käytöksestä sekä uhanalaisuudesta. Vuotuinen esiintyminen on helppo hahmottaa selkeästä grafiikasta. Levinneisyyskartat kattavat myös Suomen lähialueet ja kertovat väreillä lajien esiintymisen eri vuodenaikoina.

Tero Linjama on jyväskyläläinen tietokirjailija, kokenut lintuharrastaja, luonto-opas ja äänittäjä. Jussi Murtosaari on jyväskyläläinen ammattiluontokuvaaja ja tietokirjailija, jonka mieliaiheita ovat eläimet, erityisesti linnut, perhoset ja nisäkkäät.

Tero Linjama & Jussi Murtosaari: Lintuharrastajan lajiopas (Docendo 2023), sidottu, 336 sivua. Julkaistaan 21.3.

Toimittaja, pyydä arvostelukappale ennakkoon

tiedotus@docendo.fi