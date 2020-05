Kevät tuo mukanaan myös turvallisuushaasteita – ainakin tämä jokaisen tulee tietää avotulesta

Kuluvan kevään aikana yhä useampi suomalainen suuntaa viettämään vapaa-aikaansa luontopoluille ja lähimetsiin. Ennen leirinuotiolle säntäämistä on kuitenkin syytä tuumata hetki.

Vaikka osa Suomen maaperästä uinuu yhä talviunta metristen hankien alla, lähes puolessa Suomea ruohikkopalot ovat jo mahdollisia. Ennen keväistä nuotioretkeä onkin tärkeä varmistaa Ilmatieteen laitoksen Sää-sovelluksesta tai verkkosivuilta, onko ruohikkopalovaroitus voimassa retken kohteena olevan maakunnan alueella. Avotulen teko on kielletty ruohikkopalovaaran aikana.

Mutta mitä tarkoittaakaan avotuli – tai sitä koskeva kielto?

Avotulta on metsässä tai vaikka rannalla paljaalle maalle tehty nuotio.

Avotulta on myös kaikki muu tulen käyttö, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Avotulta ovat siis myös erilaiset risupolttimet ja kertakäyttögrillit.

Avotulta eivät ole maapohjasta eristetyt grillit, tiiliset ja kiviset tulisijat tai muut vastaavat, joista tuli ei pääse leviämään edes kipinöinnin vuoksi. Usein retkeilyalueiden tulisijat ovat tällaisia. Kaasu- tai spriikäyttöisen retkikeittimen käyttö palamattoman alustan päällä ei myöskään ole avotulen tekemistä.

Avotulentekokielto tarkoittaa ehdotonta tulentekokieltoa. Varoitusten aikana avotulta ei saa sytyttää missään muodossa. Paikalliset pelastus- tai ympäristöviranomaiset voivat perustellusta syystä kieltää avotulen teon muulloinkin.

Vaikka varoitusta ei olisi annettu, on avotulen käsittelyssä tärkeä olla tarkkana, jotta tulipalon vaaralta ja vahingoilta voi välttyä. Esimerkiksi tuulisella säällä tulen tekemistä on aina harkittava, vaikka kyseessä olisi retkeilyalueen katettu tulisija. Avotulen sytyttäjä on aina vastuussa tulesta.

Huomioi luonnossa: