Kevätkauden 2022 näyttelyohjelma Vaasan kaupungin museoissa

Kevään aikana Vaasan kaupungin museoissa avautuu viisi uutta näyttelyä.

Tikanojan taidekodissa nähdään taidemaalari Erika Adamssonin ensimmäinen laaja museaalinen yksityisnäyttely Nostalgia. Adamssonin maalausten materiaali yllättää: öljyväri liukuu alumiinilevyllä luoden jännittäviä efektejä. Nostalgisessa 1800-luvun miljöössä hän esittää havaintojaan, mutta on työstänyt myös uusia paikkasidonnaisia teoksia tätä näyttelyä varten. Salongit ja palvelijattaret asettuvat Tikanojan miljööseen kodinomaisesti. Näyttely on esillä 12.2.–14.8.2022.

Huhtikuussa Pohjanmaan museossa avautuva Vallan ja varallisuuden symbolit –näyttely nostaa esiin aseiden ja haarniskoiden kehittymistä viikinkiajalta 1600-luvulle saakka. Antiikkikauppias ja keräilijä Peter Mustosen yksityiskokoelmasta koottu näyttely esittelee eri aikakausien haarniskoja, aseita ja kypäriä. Painopiste on eurooppalaisessa esineistössä, mutta se tarjoaa esimerkkejä myös Persiasta, Japanista ja Intiasta. Näyttely on esillä 22.4.-16.10.2022.

Kuntsin modernin taiteen museossa nähdään huhtikuusta lähtien Markku Hakurin ja Jan Kenneth Weckmanin yhteisnäyttely Taikavuori, jossa nähdään kahden taiteilijan välinen vuoropuhelu. Hakurin piirustukset ja suurikokoiset sekatekniikkamaalaukset, joissa lähtökohtana ovat sanomalehtien kuvat, kohtaavat Weckmanin graafisia maalauksia. Molempien teoksista löytyy monesti viittauksia kirjallisuuteen ja taidehistoriaan. Osa teoksista on tehty tätä näyttelyä varten. Näyttely on esillä 14.4.–11.9.2022.

Maaliskuussa Vaasan taidehalliin avautuvat näyttelyt ovat Vaasan kaupungin kulttuuripalveluiden koordinoimia. Luvassa on ensin Pimiötaiteilijoiden työryhmä, joka keskittyy analogiseen valokuvaukseen. Näyttelyn teemana on ihminen ja luonto. Työryhmän jäsenet ovat kaikki Suomen pimiötaiteilijat ry:n aktiivisia taiteilijajäseniä. Toisen näyttelyn takana on työryhmä, johon kuuluvat kuvanveistäjä Paula Blåfield ja kansanmuusikko Marianne Maans. Veistoksista ja ääniteoksesta koostuvan näyttelyn tärkeänä osana ovat eri-ikäisille järjestettävät työpajat.

Kesäksi avautuu Kukka-Maria Rosenlundin näyttely, joka esittelee muun muassa valokuvakeramiikkaa. Rosenlund valmistaa valokuvia keramiikalle, tekstiilille, valokuvapaperille sekä kierrättää valokuvissaan luonnosta keräämäänsä materiaalia ja kotiin liittyviä esineitä. Hän pyrkii omassa työssään laajentamaan valokuvan kokeellista ilmaisutapaa. Näyttely on esillä 4.6.-14.8.2022. Vaasan taidehallin avoin haku vuodelle 2023 käynnistyy jo alkuvuodesta. Näyttelyaikaa haetaan sähköisellä lomakkeella.

Keväälle ja yli kesän jatkuvat näyttelyt

Pohjanmaan museossa jatkuu Jan-Erik Anderssonin näyttely Vapaa tila 27.3. saakka. Kuntsin modernin taiteen museossa on esillä 20.3. saakka värimaalari Gösta Diehlin laaja, taiteilijan koko tuotantoa esittelevä, harvinainen näyttely. Vaasan taidehallissa on esillä Valontaivuttajat-taiteilijaryhmän näyttely 13.3. saakka. Tikanojan kokoelman ranskalaisen taiteen näyttely Vers la lumiére on esillä museon ensimmäisessä kerroksessa 25.9.2022 saakka.

Huvilaelämää-näyttely jatkaa kiertonäyttelynä alueella, esimerkiksi kesä-heinäkuussa näyttely on esillä Uudenkaarlepyyn Raatihuonegalleriassa. Verkkonäyttely Taidetta ja tavaraa – Nelin-Cronströmin taidekoti on esillä vuoden 2022 loppuun saakka.

Muutokset näyttelyohjelmaan ovat mahdollisia.

Lehdistökuvia: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/yiXLkKY76MhIqlI1/fo