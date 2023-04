Kevättulvat ovat jäämässä vähäisiksi Hämeessä

Muutostilanteita luotsaamassa – Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen opit ja onnistumiset on julkaistu 29.3.2023 08:20:00 EEST | Tiedote

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke ESR on kehittänyt muutosturvan toimintamallia ja valtakunnallista muutosturva-asiantuntijoiden verkostoa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Hanke päättyy syksyllä 2023; nyt on aika julkistaa pitkän kehittämishankkeen aikana syntyneet oivallukset jokaisen muutosturvasta kiinnostuneen saataville. Hankkeen aikana tehdystä kehittämistyöstä ja opeista on tehty julkaisu ”Muutostilanteita luotsaamassa – Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen opit ja onnistumiset 2015–2023”.