Kevyemmin-uutuuskirja tarjoaa ratkaisukeskeisen mallin painonhallintaan

Ikuiselta tuntuvalle laihduttamisen kierteelle voi panna pisteen. Laillistettu ravitsemusterapeutti, suosittu tietokirjailija Pirjo Saarnia antaa uutuuskirjassaan Kevyemmin – Ratkaisu pysyvään painonhallintaan luotettavaa, tutkittua tietoa ja toimiviksi osoittautuneita keinoja painonpudotuksen tueksi.

Pirjo Saarnia kannustaa pohtimaan yksilöllisesti paino-ongelmien syitä ja luomaan uusia toimintamalleja. Teoksen ratkaisukeskeinen ote auttaa näkemään omaan painonhallintaan vaikuttavat oleellisimmat tekijät ja etsimään näihin haasteisiin toimivia ratkaisuja. Vankan tietopaketin lisäksi kirjassa on myös havainnollisia esimerkkejä ruokailumalleista ja innostavia reseptejä terveellisiin aterioihin.

Painonhallintaan vaikuttavat lukuisat tekijät. Pelkät ruokavalio- ja liikuntamuutokset eivät riitä: tutkimusten mukaan ympäristöllä ja ajatus- ja toimintatavoilla on vähintään yhtä suuri vaikutus. Geeniperimälläkin on oma osuutensa, sillä toisille on annettu geenit, joiden myötä ylipainoa kertyy herkemmin. Oma haasteensa on tämän hetken ravintotietotulva. Tarjolla on liikaa epäluotettavaa tai jopa terveyttä vaarantavaa tietoa. Lisäksi meidät ympäröi maailma, joka altistaa herkästi ylimääräisille houkutuksille.

Mutta mikä ratkaisuksi? Onnistunut painonhallinta vaatii aina perusteellista pohdintaa ja ajatustyötä, Saarnia painottaa. Oivallusten kautta konkreettisista teoista tulee tapoja. Mitä enemmän pohtii tavoitteitaan, motivaatiotaan ja mahdollisia vaikeuksia, sitä paremmat ja pysyvämmät tulokset saavuttaa.

Kevyemmin-teoksen ratkaisukeskeinen ote rohkaisee motivaation löytämisessä, auttaa asettamaan realistisen tavoitteen ja välttämään laihduttajan yleisimmät kompastuskivet.





Pirjo Saarnia on laillistettu ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden maisteri. Hän on kirjoittanut useita ravintoaiheisia suosittuja tietokirjoja, joista hänet palkittiin vuonna 2022 Suomen tietokirjailijoiden Tietokirjailijapalkinnolla. Muiden toimiensa ohessa hän on Kotilääkäri-lehden ravitsemusterapeutti. Hän asuu Hollolassa.



Pirjo Saarnia: Kevyemmin – Ratkaisu pysyvään painonhallintaan

