Kevyempi KETO – käsikirja kevyemmän ketoilun ystäville

Miten ketogeenisen ruokavalion noudattaminen sopii kasvisruokien ystäville? Alan johtava asiantuntija, Suomen ensimmäinen sertifioitu Keto Coach, diplomiravintoneuvoja Elviira Krebber valaisee uusimmassa kirjassaan ketoilua kasvisruokavalion pohjalta.

Miljoonat ihmiset ovat muuttaneet ruokailutottumuksiaan, eikä oikeaoppiseen kasvisruokavalioon pohjautuva ketoilu ole vaikeaa. Kevyempi KETO – käsikirjan (Viisas Elämä) käytännönläheinen perehdytys helppoine ohjeineen auttaa onnistumaan elämänmuutoksessa.

Elviira Krebberin oma matka ketoruokavalion pariin oli tuskien taival. Hän sairasteli jo lapsena paljon ja sairastelu jatkui aikuisikään. Elviiralla diagnosoitiin muun muassa ärtyvän suolen oireyhtymä ja lopulta paksusuoli piti poistaa kokonaan. Vatsakivut eivät tästä helpottaneet vaan paino laski hälyttävän alhaiseksi, sillä syöminen tuotti tuskaa. Krebber alkoi etsiä konsteja paranemiseen. Näin hän löysi ketogeenisen ruokavalion. Puhtaaseen ketogeeniseen ruokaan siirryttyään hän sai terveytensä takaisin ja pääsi eroon migreenistä, paniikkihäiriöistä ja masennuksesta, nivelkivuista, anemiasta sekä lukuisista muista terveysongelmista.

Kevyempi KETO – käsikirja sisältää 50 herkullista reseptiä ja valaisee, mitä ketogeeninen ruokavalio pitää sisällään ja mistä keho saa tarvitsemansa energian. Krebber perehdyttää lukijan myös rasvojen, hiilihydraattien, proteiinien, vitamiinien ja kivennäisaineiden perusteisiin. Hän käy läpi ravintoaineiden parhaimmat lähteet, mihin niitä tarvitaan ja mitkä ovat niiden hyödyt ja haitat.

Elviira Krebber on koulutukseltaan filosofian maisteri, dipl. ravintoneuvoja ja Suomen ensimmäinen sertifioitu Keto Coach sekä viittä vaille valmis ravintoterapeutti. Elviira on ketogeenisen ruokavalion pioneereja Suomessa. Hän on myös mukana uuden ajan elintarvikeyritys Ketokamussa, joka on puhtaiden, terveellisten ja säilöntäaineettomien valmisruokien asialla. Elviira bloggaa, luennoi, kirjoittaa kirjoja ja ottaa vastaan yksityisasiakkaita. Krebber on julkaissut suomen- ja englanninkielisiä kirjoja, ja hänen englanninkieliset kirjansa ovat kivunneet Amazonin bestseller-listoille. Viisas Elämä on julkaissut aikaisemmin Krebberiltä Parantava ketoosi – Terveeksi sokerittomalla ja gluteenittomalla ruokavaliolla (2016, 2019) ja Kasviruokien KETO – käsikirjan (2020).