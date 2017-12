Kevytbetonirakenteet voivat ratkaista julkisten rakennusten homeongelmat

Jämerä Kivitalot Oy on suomalainen, Bauroc International AS konsernin itsenäinen tytäryhtiö.

Jämerä on Suomen vanhimpia talomerkkejä. Jämerä-tuotenimi on otettu käyttöön vuonna 1974 ja jo sitä ennen täyskivitaloja on myyty LK-pientalot (Lohjan Kalkki) nimellä. Jämerän on omistanut vuosien varrella Oy Lohja Ab, Suomen Siporex Oy, tanskalainen H+H-konserni ja viimeisimpänä vuodesta 2012 virolainen Bauroc International AS -konserni.

Bauroc on Pohjois-Euroopan suurin karkaistun kevytbetonin valmistaja. Bauroc valmistaa tuotteita asunto- ja toimitilarakentamiseen sekä teollisuudelle. Baurocin kevytbetonin vuosituotanto on 350.000 m3, joka vastaa keskimäärin 2100 täyskivitalon rakentamisessa tarvittavaa runkomateriaalimäärää.

Bauroc on eurooppalaisen kevytbetoniyhdistyksen EAACA jäsen. EAACA:n jäsenet toimivat yli 17 maassa ja niillä on 100 tuotantolaitosta Euroopassa. Tehtaiden yhteenlaskettu vuosituotanto on noin 16 miljoonaa kuutiometriä kevytbetonia.