Kevytpuutarhat saapuivat Hämeenmaan myymälöihin

Kevytpuutarhan pop up -myymälät ovat nousseet jälleen tänä keväänä 14 Hämeenmaan myymälän pihalle. Pop upien myötä puutarhatuotteita ja kesäkukkia on saatavilla myös niissä myymälöissä, joista ei varsinaista kesäpihaa löydy. Laajempi kesäpiha löytyy Hämeenmaalla Prisma Riihimäeltä, Prisma Forssasta ja Lahden Prisma Holmasta. Launeen Prismaan on puolestaan auennut kesäkukkamyymälä.

Suurempien myymälöiden kesäpihoilla on saatavilla laajempi valikoima tuotteita, muun muassa perennoja ja puuvartisia monivuotisia kasveja. Suosikkituotteet ovat kuitenkin samoja lähes myymälästä riippumatta. Asiakkaiden suosikkeja ovat esimerkiksi orvokkiamppelit, terassihortensiat ja mullat.

Pop upit ovat avanneet oviaan säiden mukaan huhtikuun loppupuolella. Puutarhamyynnin sesonki käynnistyy toden teolla toukokuussa: vilkkaita myyntipäiviä ovat perinteisesti olleet esimerkiksi äitienpäiväviikonlopun lauantai ja helatorstai.

Puutarhan pop upit ovat saaneet asiakkailta positiivisen vastaanoton. Erityisesti pienemmillä paikkakunnilla on iloittu siitä, ettei kesäkukkia ole tarvinnut lähteä hakemaan kauempaa, vaan ne saa ostettua omalta kylältä muiden ostosten yhteydessä.

Hämeenmaan kevytpuutarhan pop up -myymälät kesäkaudella 2023