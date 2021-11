KHO: Meilahden huvila-aluetta koskevat päätökset pysyvät voimassa

Korkeimman hallinto-oikeuden lokakuussa tekemän päätöksen myötä Meilahden huvila-alueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 27.10.2021.

Uusi asemakaava mahdollistaa alueella muun muassa vuokra-alojen pienimuotoisen täydennysrakentamisen ja pienimuotoisen liiketoiminnan, josta ei aiheudu ympäristöhäiriötä. Kaava tekee mahdolliseksi keskeisillä paikoilla olevien rakennusten kulttuuri- ja kahvilakäytön sekä kävely- ja pyöräilytieverkoston ja liikuntapuiston palveluiden parantamisen.

Meilahden kartanoalueen kehittämistä valmistellaan erikseen

Voimaan tullut asemakaava ei ulotu huvila-alueen luoteisreunaan, jossa sijaitsevat Meilahden kartano ja entinen taidemuseorakennus. Kaupunki suunnittelee kilpailua kyseisen alueen kehittämisestä ja tyhjillään olevien rakennusten myynnistä. Aluetta on yritetty kehittää kilpailun avulla aiemminkin, mutta tuolloin suunnitelma ei johtanut toteutukseen asti.

Kilpailun rinnalla Meilahden kartanoalueelle tehdään oma asemakaavansa, jonka valmistelu on tavoitteena aloittaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Kilpailu on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 kevätkaudella.

Yhtä huvilaa valmistellaan siirrettäväksi ja toinen puretaan

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi lokakuussa myös valituksen, joka koski Meilahden huvila-alueen eteläpäädyssä Mäntyniemen vieressä sijaitsevan kiinteistön purkamislupaa.

Helsingin kaupunki omistaa alueella vuonna 1884 rakennetun Villa Granvik -nimisen huvilarakennuksen, jonka myymistä suunnitellaan siten, että uusi omistaja purkaa, siirtää ja kokoaa rakennuksen uudelle sijainnille Meilahden huvila-alueella. Kaupunkiympäristön toimialan tavoitteena on järjestää asiaan liittyvä tarjouskilpailu vuoden 2022 aikana. Villa Granvik myydään alkuperäiseen käyttöönsä eli asunnoksi.

Ennen myynnin aloittamista kaupunki määrittää huvilalle uuden rakentamispaikan. Meilahden huvila-alueen uudessa asemakaavassa on osoitettu viisi paikkaa, jotka soveltuvat Villa Granvikin ja muiden samankaltaisten vanhojen huviloiden sijoittamiseen alueelle. Monet Meilahden huvila-alueen nykyisistä rakennuksista on siirretty aikoinaan paikoilleen samaan tapaan. Muun muassa Mäntyniemen paikalla sijainnut Nybackan huvila siirrettiin huvila-alueella toiselle tontille 1980-luvulla.

Kaupunki omistaa Villa Granvikin vieressä myös toisen vanhan huvilarakennuksen, joka on ollut Villa Granvikin tapaan pääasiassa tyhjillään vuodesta 2009 lähtien. Toinen huvila on päätetty purkaa pysyvästi, sillä talo ei ole hyvässä kunnossa, sen alkuperäisiä osia on jäljellä vähän, eikä sen siirtäminen uudelle sijainnille siksi olisi mielekästä.

Pysyvästi purettavan talon purkaminen on tavoitteena aloittaa loppuvuoden 2021 aikana. Talosta otetaan talteen kaikki käyttökelpoiset osat, kuten kakluunit ja käyttökelpoiset hirret, jotta niitä voidaan hyödyntää muiden vanhojen rakennusten korjauksissa. Purkaminen on suunniteltu asianmukaisessa yhteistyössä rakennusvalvonta- ja museoviranomaisten kanssa.

Sekä siirrettävä että purettava rakennus sijaitsevat alueella, jonka kaupunki on lahjoittanut omasta aloitteestaan vuonna 2019 valtiolle liitettäväksi osaksi Mäntyniemen kiinteistöä. Purkamis- ja siirtämisratkaisuun on päädytty, koska kaupungilla ei ole rakennuksille sopivaa käyttöä, ja niiden sijainti tasavallan presidentin virka-asunnon vieressä rajoittaa merkittävästi kiinteistön kehittämismahdollisuuksia.

Rakennusten purkamisen ja siirtämisen jälkeen alueen puutarha maisemoidaan suojeluarvot huomioiden osaksi Mäntyniemen olemassa olevaa pihaa ja kiinteistöä, ja rantaan jäävä vanha venevaja kunnostetaan.