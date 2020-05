Kiasma avautuu 2. kesäkuuta Seppo Fräntin kokoelman laajalla esittelyllä – medialla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn ennakkoon edellisellä viikolla

Odotettu hetki on lähellä, ja Seppo Fräntin lahjoituskokoelmasta koottu Hullu rakkaus -näyttely viimeistelyä vaille valmis. Yleisölle Kiasman ovat aukeavat 2. kesäkuuta, mutta tarjoamme median edustajille mahdollisuuden tutustua laajaan näyttelyyn etukäteen.

Haluamme tehdä median työskentelystä Kiasmassa mahdollisimman turvallista, ja siitä syystä emme järjestä näyttelystä tiedotustilaisuutta vaan näyttelyyn pääsee tutustumaan pienissä ryhmissä. Voit ilmoittautua johonkin alla olevista ajoista. Jos mukanasi on kuvaaja, ilmoita hänetkin erikseen. Paikalla on aina Seppo Fräntin lisäksi vähintään toinen näyttelyn kuraattoreista, Kati Kivinen tai Saara Hacklin.

Valitse sopiva aika ja ilmoittaudu klikkaamalla linkkiä, jos ryhmä on täynnä, voit valita toisen ajan.

Keskiviikko 27.5.

klo 10:00-11:30

klo 12:00-13:30

klo 14:00-15:30

Torstai 28.5.

klo 10:00-11:30

klo 12:00-13:30

klo 14:00-15:30







Uutta Kiasmassa 2.6. alkaen



Hullu rakkaus – Seppo Fräntin kokoelma Kiasmassa

Seppo Fräntin kokoelma keskittyy suomalaiseen nykytaiteeseen, ja sen pääpaino on maalaustaiteessa. Keräilijä on seurannut omaa näkemystään ja luottanut tuntemuksiinsa: taide ei ole Fräntille sijoituskohde vaan rakkaus. Monipuolisesta kokoelmasta löytyy sekä voimakasta tunneilmaisua että hiljaisen minimalistista taidetta. Fräntille taiteen kerääminen liittyy myös ihmisiin. Hän tuntee henkilökohtaisesti melkein kaikki kokoelmansa taiteilijat, ja monista on tullut hänen läheisiä ystäviä. Kokoelmassa on 650 teosta lähes sadalta taiteilijalta, esillä teoksia on noin 200.

Emma Jääskeläinen: Proper Omelette

Kolmannen Kiasma Commission by Kordelin -sarjan taiteilijan Emma Jääskeläisen teos Proper Omelette on veistosperhe, jonka osat levittäytyvät Kiasman ala-aulaan ja toisen kerroksen parvelle. Teokseen kuuluu kaksi kiviveistosta, tekstiiliteos sekä pronssiveistos. Veistosten lähtökohtana ovat ihmiskeho ja sen muistiin tallentuneet tuntemukset. Kehon väsyminen, hikoilu ja jomotukset liittyvät myös kuvanveistäjän työhön. Teoksesta löytyy yhteyksiä taiteilijalle läheisiin ihmisiin sekä pieniin arkisiin esineisiin.

Huone X

Kolmannessa kerroksessa, Hullu rakkaus –näyttelyn yhteydessä esitetään myös tuoreita mediataidehankintoja Kiasman kokoelmista. Teoksia yhdistää ihmisyys: teemoina ovat ikääntymisen, ihmiskehon rajojen sekä identiteetin tutkiminen. Kokonaisuudessa nähdään teoksia kolmelta taiteilijalta. Alankomaalaisen Melanie Bonjaon teos Progress vs. Regress (2016) aloittaa sarjan kesäkuussa. Salla Tykän Giant (2013) nähdään syksyllä ja sarjan päättää georgialaisen Vajiko Chachkhianin teos Winter Which Was Not There (2017).



