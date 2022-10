Kiasman Kompassissa pohjoinen -näyttely suuntaa katseen kohti pohjoista

”Vaikka Wihurin rahaston kokoelman kartuttamisessa pohjoisen taidetta ei ole erikseen painotettu, kokoelman pohjoinen koti alkoi kiinnostaa meitä. Pohdimme, mitä uutta Wihurin kokoelma voisi tarjota Kiasman yleisöille. Rovaniemen taidemuseon henkilökunnan ystävällisellä avustuksella tutustuimme pohjoisen tekijöihin sekä etelään muuttaneisiin pohjoissuomalaisiin taiteilijoihin. Emme kuitenkaan rajanneet huomiotamme yksin pohjoiseen, vaan teimme teosvalintoja taiteilijoilta ympäri Suomea", näyttelyn kuraattorit Saara Hacklin, Kati Kivinen ja Satu Oksanen kertovat.

Johonkin paikkaan tai yhteisöön kuulumisen kokemus ja sen vaikutus ihmisen identiteettiin on yksi näyttelyn teoksissa toistuvista aiheista. Teoksissa pohditaan ihmisen suhdetta ympäröivään luontoon ja sitä, miten ihminen niin usein pyrkii ympäristöään muokkaamaan ja toisaalta sitä, miten erilaiset paikat määrittävät ihmisiä. Arktinen pohjoinen on tänä päivänä erityinen ja globaaliakin mielenkiintoa herättävä alue, niin poliittisista, taloudellisista, kulttuurisista kuin ekologisista syistä.

Näyttelyn ovat kuratoineet Saara Hacklin, Kati Kivinen ja Satu Oksanen Kiasmasta. Heidän lisäkseen näyttelyn yhteydessä julkaistavaan runsaasti kuvitettuun näyttelykirjaan ovat kirjoittaneet Aira Huovinen ja Ulla Viitanen Rovaniemen taidemuseosta sekä professori Tuija Hautala-Hirvioja Lapin yliopistosta.

Taiteilijat: Heini Aho, Lauri Astala, John Court, Tom Engblom, Petri Eskelinen, Radoslaw Gryta, Kaisaleena Halinen, Mia Hamari, Jaakko Heikkilä, Jussi Heikkilä, Marja Helander, Maija Helasvuo, Marjatta Holma, Irmeli Hulkko, Konsta Huusko, Eeva-Liisa Isomaa, Helena Junttila, Elina Juopperi, Hanna Kanto, Eemil Karila, Joel Karppanen, Kaija Kiuru, Ilona Kivijärvi, Tuomas Korkalo, Laura Könönen, Katri Kuparinen, Raakel Kuukka, Antti Laitinen, Kalle Lampela, Ville Mäkikoskela, Esko Männikkö ja Pekka Turunen, Arttu Nieminen, Leena Nio, Matti Nurminen, Outi Pieski, Marja Pirilä, Raisa Raekallio ja Misha del Val, Merja Aletta Ranttila, Johanna Ruotsalainen ja Simi Ruotsalainen, Stiina Saaristo, Juhani Tuominen, Kari Tuisku, Pauliina Turakka Purhonen, Seija Ulkuniemi, Maaria Wirkkala.



Viisi esitystä pohjoisesta

Näyttelyn esitysohjelmisto kohdistaa katseensa pohjoisen Suomen ja Saamenmaan alueelle ja sinne kytköksissä oleviin taiteilijoihin. Tuija Kokkosen Kemi – II muistio puista -esitys keskittyy kysymyksiin: Miten muistamme metsät, aikamme ja toimintamme? Mitkä ovat nyt 18-vuotiaan nuoren muistot tulevaisuudessa? Viisi esiintyjää, lukijaa ja keskustelijaa jakavat ajatuksiaan yleisön kanssa. Auri Aholan Viehâ on monitaiteinen esitys eri aikoina eläneitä ihmisiä yhdistävistä tunteista sattumanvaraisen elämän keskellä. Pauliina Feodoroffin videoinstallaatio Matriarkaatti toimii maisemankatsomisoikeuksia kauppaavana katalogina. Oikeudesta maksettu summa lahjoitetaan maa-alueiden ostoon ja suojeluun. Teos oli esillä vuoden 2022 Venetsian biennaalissa Saami-paviljongissa. Italialaisen koreografi Chiara Bersanin esitys Seeking Unicorns sijoittuu Kiasman aulaan marraskuisina aamuina, auringon nousun aikaan. Taiteilija kohtaa pohjoisen valon, josta hän inspiroitui teosta tehdessään. Näyttelyssä nähdään myös Torniossa asuvan brittilähtöisen John Courtin teos sekä Biret & Gáddjá Haarla Pieskin esitys Starting from Staring.



Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaa on kartutettu säännöllisesti jo yli 60 vuoden ajan. Rovaniemen kaupungille lahjoitettu kokoelma, jonka juuret ulottuvat 1940-luvun taiteeseen, pitää sisällään lähes 3 500 teosta ja karttuu vuosittain reilulla 50 teoksella. Kokoelma on hieno läpileikkaus suomalaisesta nykytaiteesta. Kompassissa pohjoinen -näyttely toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon ja Jenny ja Antti Wihurin rahaston kanssa. Vuonna 2023 näyttely on esillä Rovaniemen taidemuseo Korundissa.

Näyttely jatkaa Kansallisgallerian ja Wihurin rahaston vuonna 2017 alkanutta yhteistyötä. Sen näkyvin muoto ovat olleet Kansallisgallerian museoissa Kiasmassa, Ateneumissa ja Sinebrychoffin taidemuseossa vuosittain järjestetyt Wihuri-päivät, joiden aikana rahasto on tarjonnut ilmaisen sisäänpääsyn kaikkiin kolmeen museoon. Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 80 vuotta Jenny ja Antti Wihurin rahaston perustamisesta.

Kompassissa pohjoinen – Teoksia Wihurin rahaston kokoelmasta 7.10.2022–2.4.2023

