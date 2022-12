Kiasman vastine taiteilijoiden vetoomukseen

Ryhmä suomalaisia taiteilijoita on aloittanut työnseisauksen, jonka aikana he pidättäytyvät työskentelemästä Kiasman kanssa niin kauan kuin Kiasma Tukisäätiön hallituksen jäsenenä on Chaim ”Poju” Zabludowicz.

Kansallisgallerian vastaus

Kiasma Tukisäätiö on itsenäinen säätiö, joka on Kiasmasta ja Kansallisgalleriasta erillinen, riippumaton toimija. Poju Zabludowicz on Kiasma Tukisäätiön hallituksen jäsen. Kansallisgallerialla ei ole päätösvaltaa säätiön hallituksen kokoonpanoon. Säätiö on määritellyt tehtäväkseen Kiasman toiminnan tukemisen. Tehtäväänsä säätiö toteuttaa teos- ja rahalahjoituksin. Ehdotukset tuettavista kohteista tulevat Kiasmasta.

Suomen valtion hallinnoimana toimijana Kansallisgalleria ja sen museot eivät voi osallistua yksityisiin kansalaisiin kohdistuviin boikotteihin. Me osallistumme niihin boikotteihin ja sulkuihin, joihin Suomen valtio on sitoutunut ja meitä ohjaa.

Taiteilijat ovat Kiasmalle tärkeitä kumppaneita. Kunnioitamme vetoomuksen tehneiden taiteilijoiden mielipidettä ja olemme luonnollisesti halukkaita jatkamaan yhteistyötä taiteilijoiden kanssa heidän päätettyään työnseisauksensa.

Kansallisgalleria on päivittänyt syksyn 2022 aikana eettisen ohjeistuksensa. Olemme myös sitoutuneet noudattamaan kansainvälisen museoliiton ICOMin eettistä ohjeistoa. Kansallisgallerian rahoitus ja talous ovat täysin läpinäkyviä ja niihin liittyvät dokumentit ovat julkisia asiakirjoja.

Kimmo Levä Leevi Haapala

Pääjohtaja, Kansallisgalleria Museonjohtaja, Nykytaiteen museo Kiasma