Kiasman vuosi 2020 tarjoaa kotimaista maalaustaidetta ja kansainvälisiä sooloja

Helsinkiläisen keräilijän Seppo Fräntin kokoelmalahjoituksesta koottu näyttely Hullu rakkaus tarjoaa Kiasman yleisölle mittavan katsauksen uuteen suomalaiseen maalaustaiteeseen. Yhdysvaltalaisen Doug Aitkenin ja brittitaiteilija Ed Atkinsin näyttelyt jatkavat nimekkäiden kansainvälisten taiteilijoiden soolonäyttelyiden sarjaa. Kansainvälistä nykytaidetta esittelee myös Venetsian biennaalin Pohjoismaisessa paviljongissa esillä ollut näyttely Weather Report - Forecasting Future, joka saadaan seuraavaksi Kiasmaan. Liisa Lounilan näyttely jatkaa kotimaisten taiteilijoiden keskivaiheen uran esittelyä uusin teoksin.

Seppo Fränti on helsinkiläinen taidemesenaatti ja keräilijä, joka aloitti taiteen keräämisen jo 1970-80 lukujen vaihteessa. Vuonna 2018 Fränti lahjoitti kokoelmansa Nykytaiteen museo Kiasmalle. Maaliskuussa 2020 avautuvassa näyttelyssä nähdään Seppo Fräntin kokoelmateoksista koottu näyttely Hullu Rakkaus.

Seppo Fräntin kokoelman arvioitu koko on noin 650 teosta ja mukana on teoksia lähes sadalta taiteilijalta. Kokoelma sisältää maalauksia sekä paperipohjaisia teoksia: piirroksia ja grafiikka edustaen pääosin kotimaista nykytaidetta. Kokoelman pääpaino on viimeisen 20 vuoden aikana tehdyissä ja kerätyissä teoksissa. Fränti hankkii paljon teoksia suoraan nuorilta taiteilijoilta, gallerioista ja mm. Kuvataideakatemian lopputyönäyttelyistä.

”Seppo Fräntin taidekokoelma on ainutlaatuinen henkilökohtaisuudessaan ja vilpittömässä kiinnostuksessaan nykytaidetta ja eläviä taiteilijoita kohtaan. Kokoelma on rohkea, avoin ja samalla intiimi tavassaan hahmottaa ihmisenä olemisen kipuilua kuvataiteen kautta. Useista taiteilijoista on tullut Sepon ystäviä ja he jakavat intohimon taiteen merkitykseen jäsentää ihmisenä olemista tämän hetken maailmassa”, Kiasman johtaja Leevi Haapala kuvaa kokoelmaa.

KANSAINVÄLISIÄ JA KOTIMAISIA SOOLONÄYTTELYITÄ

Brittiläinen taiteilija Ed Atkins (s.1982) on kiinnostunut ihmisestä suhteessa erilaisiin teknologioihin ja niiden pyrkimykseen esittää ihminen realistisesti ajassamme. Atkins työstää eri lähteistä löytämäänsä ja luomaansa digitaalista kuvamateriaalia, jonka sitoo yhteen musiikki. Vuonna 2017 Zabludowicz Collectionin perustajat Anita ja Poju Zabludowicz lahjoittivat Nykytaiteen museo Kiasmalle Ed Atkinsin teoksen Safe Conduct, 2016. Teos kuvaa lentokentän turvatarkastusta parodioivan videon kautta turvallisuusuhkien ja identiteettivarkauksien värittämää maailmaa. Ravelin Bolero luo teokseen vangitsevan kiihtyvän rytmin. Safe Conduct -teoksen lisäksi Kiasmassa helmikuussa avautuvassa näyttelyssä Ed Atkinsilta nähdään uusia teoksia sekä esitys Kiasma-teatterissa.

Helmikuussa avautuu myös Liisa Lounilan (s. 1976) yksityisnäyttely. Lounilan taiteellinen tuotanto käsittelee aikalaisuutta ajan kokemisen ja tallentamisen näkökulmasta. Tuotanto on monialaista, tekniset kokeilut ja uudet materiaalit kiinnostavat häntä. Näyttelyssä on esillä mm. videoita, ääni-installaatiota, esineteoksia, neonvaloteoksia sekä VR-teos. Teoksille on ominaista harkittu ulkoinen viileys ja tekninen viimeistely. Silti niissä on läsnä erityinen nostalginen ja ajaton pohjavire. Teosten aiheet liittyvät mm. taiteilijan henkilökohtaisiin matka- ja luontokokemuksiin sekä laajemmin populaarikulttuurin ja kuvataiteen ilmiöihin.

Syksyn merkkitapaus on amerikkalaisen taiteilijan Doug Aitkenin (s. 1968) kattava soolonäyttely. Aitken tunnetaan video- ja ääni-installaatioistaan, valokuvistaan, veistoksistaan ja ympäristöteoksistaan. Hänen monimuotoiset teoksensa johdattavat katsojan tuntemattomaan ja tarjoavat odottamattomia kokemuksia luonnosta, teknologiasta ja alati muuttuvasta suhteestamme kuvaan ja maailman esittämiseen kuvana. Aitkenin näyttelyn keskeinen teos on valtava 360 asteen panoraamamainen videoinstallaatio Song 1 vuodelta 2012. Se perustuu vintage-hitin ”I Only Have Eyes for You” (1936) uusiin muunnelmiin.

VENETSIAN BIENNAALISTA KIASMAAN

Vuoden 2019 Venetsian biennaalissa Pohjoismaisessa paviljongissa parhaillaan esitettävä Weather Report: Forecasting Future -näyttely avaa Kiasman kevään 31. tammikuuta. Näyttely käsittelee ihmisen suhdetta muihin lajeihin aikana, jolloin ilmastonmuutos ja lajien joukkosukupuutto kaventavat elämän mahdollisuuksia maapallolla. Kun ajattelemme tulevaisuutta, meidän on otettava huomioon se, miten riippuvaisia eri lajit ovat toisistaan, ja arvioitava lajien väliset suhteet uudelleen. Näyttelyn taiteilijat ovat suomalainen taiteilijakollektiivi nabbteeri (Janne Nabb, s. 1984 & Maria Teeri, s. 1985), norjalainen Ane Graff (s. 1974) ja ruotsalainen Ingela Ihrman (s. 1985).

Lisäksi keväällä nähdään kolmas Kiasma Commission by Kordelin -teos ja syksyyn mahtuu vielä yksi yllätys kotimaisen äänitaiteen saralta. Näyttelyohjelmistoa täydentää Kiasma-teatterin monipuolinen esitysohjelmisto.

Weather Report - Forecasting Future 31.1.-16.8.

Ed Atkins 28.2.-23.8.

Liisa Lounila 28.2.-26.7.

Seppo Fräntin kokoelma 27.3.2020-10.1.2021

Doug Aitken 18.9.2020-10.1.2021

Nykytaiteen museo Kiasma

Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki

Nykytaiteen museo Kiasma on osa Kansallisgalleriaa yhdessä Ateneumin ja Sinebrychoffin taidemuseoiden kanssa.