Kiehtova rikosmysteeri keskiaikaisessa Tallinassa

Into julkaisee Viron dekkarimestari Indrek Harglan rikosromaanin Apteekkari Melchior ja Gotlannin piru. Kauppiaiden, munkkien ja konnien vanhaan Tallinnaan sijoittuva dekkari vie lukijansa keskiajan pimeälle puolelle. Hargla saapuu julkistamaan romaaninsa Martin markkinoille Tampereelle 13. huhtikuuta ja esiintyy Kirjan ja ruusun päivänä 23. huhtikuuta Helsingin ja Espoon kirjakaupoissa.

Indrek Hargla on maansa kiinnostavimpia ja suosituimpia kirjailijoita. Melchior on Umberto Econ William Baskervillen kaltainen joviaali hahmo, jota erilaiset ihmiset lähestyvät helposti.

Apteekkari Melchior ja Gotlannin piru sijoittuu Tallinnaan vuonna 1433. Kaupunki on juuri tuhoutunut suuressa palossa. Melchior saa kirjeessä salaperäisen varoituksen: Gotlannin piru on tullut kaupunkiin ja uhkaa hänen henkeään. Samaan aikaan hänen ovelleen saapuu kauppias henkitoreissaan pyytämään ratkaisua vanhaan verityöhön. Kuolevan viimeinen toive on pyhä, joten Melchior käy toimeen, vaikka ei tiedä kuka on tappanut kenet ja milloin. Hänen ainoa johtolankansa on kuusi hopeaista solkea, jotka johdattavat hänet piispan palatsiin Tartossa. Mitä tapahtuu, kun Melchior saa kuulla hänen poikansa liittyneen salamurhaajien veljeskuntaan? Melchior raottaa ikivanhan hiljaisuuden verhoa, kieroutuneet synnit paljastuvat ja pahuus pääsee valloilleen.

Into julkaisee Gotlannin pirun ohella kaksi muuta Melchior-dekkaria pokkareina: Apteekkari Melchior ja Olevisten kirkon arvoitus sekä Apteekkari Melchior ja Rataskaivonkadun kummitus. Romaanisarjan osat voi lukea itsenäisinä teoksina, mutta teoksesta toiseen päähenkilö ja hänen lähipiirinsä kehittyvät, vanhenevat ja tulevat lukijalle tutuiksi.

Indrek Hargla (s. 1970) on virolaisen dekkari- ja fantasiakirjallisuuden suurimpia nimiä. Gotlannin piru on apteekkari Melchiorista kertovan historiallisen dekkarisarjan kuudes osa. Rikkaan mielikuvituksensa vuoksi ihailtu kirjailija on saanut kotimaassaan useita kirjallisuuspalkintoja, ja myös Suomen dekkari seura ry on myöntänyt hänelle ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirjan.

Indrek Hargla vierailee 13.4. Martin markkinoilla Tampereen Pakkahuoneella ja esiintyy Kirjan ja ruusun päivänä 23.4. Helsingissä Akateemisessa kirjakaupassa kello 16:20, Espoon Sellossa Suomalaisessa kirjakaupassa kello 17:30 ja Rosebudin Kolmen sepän uudessa myymälässä kello 19. Hargla antaa haastatteluja Helsingissä perjantaina 12.4. ja Tampereelle 13.4.

"Vaatii poikkeuksellista taitoa ottaa lukija mukaan rikoskertomukseen, joka tapahtuu Tallinnassa vuonna 1422. Indrek Hargla tekee sen."

– Savon Sanomat

Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@intokustannus.fi