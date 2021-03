Kierrätys helpoksi ja uudistukset näkyviksi – pakasteiden pakkauksista vähennettiin yli miljoonan muovikassin verran muovia

Pakkausuudistukset ovat S-ryhmässä jatkuvaa työtä, jolla pyritään esimerkiksi lisäämään kierrätysmateriaalien käyttöä ja parantamaan pakkausten kierrätettävyyttä sekä vähentämään pakkauksissa käytetyn muovin määrää. Kehityksestä viestitään nyt myös suoraan tuotepakkauksissa.

S-ryhmän tavoitteena on, että kaikki S-ruokakauppojen (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku) omien merkkien tuotepakkaukset ovat kierrätettäviä vuoden 2022 loppuun mennessä. Kierrätettävyys ei kuitenkaan ole ainoa pakkausuudistuksissa huomioitava asia, vaan olennaista on myös se, että pakkaus suojaa tuotetta ja edistää sen säilyvyyttä, minimoi hävikin määrää sekä toimii läpi koko arvoketjun. Uusissa pakkauksissa pyritään myös käyttämään entistä enemmän kierrätysmateriaaleja.

”Esimerkiksi kierrätysmuovia hyödynnetään tavanomaisen neitseellisen muovin sijasta jo yli 50 oma merkki -tuotteemme pakkauksessa. Näitä pakkauksia löytyy etenkin kodin pesuaineista sekä vanutuotteista. Pesuainepakkauksissamme hyödynnetään vuosittain jo 36 tonnia kierrätysmuovia korvaamaan neitseellistä muovia. Kierrätysmuovin määrää on lisätty merkittävästi myös myymissämme muovikasseissa. Kierrätysraaka-aineen osuus nousi niissä viime vuonna 66 prosentista 88 prosenttiin”, kertoo vastuullisuuspäällikkö Anni Loukaskorpi S-ryhmän marketkaupasta.

Pakkausuudistusten avulla on onnistuttu myös vähentämään pakkausmateriaalien määrää tuotteissa. Esimerkiksi muovia on vähennetty vuoden aikana yli 80 pakkauksessa, ja kun myyntivolyymit ovat suuria, muutamankin gramman vähennyksellä voi olla suuri vaikutus. Yksistään S-ryhmän omien merkkien pakastevihannesten ja -marjojen pakkauksista on pystytty vähentämään vuositasolla yhteensä yli miljoonan muovikassin verran muovia.

Vuonna 2020 S-ryhmän omien merkkien pakkausuudistuksista on alettu viestiä myös itse tuotepakkauksissa ”Kehitimme pakkausta” -merkinnöillä, joista ensimmäiset löytyvät esimerkiksi Rainbow-vanulappujen ja Kotimaista-leikkeleiden pakkauksista. Merkintää käytetään esimerkiksi silloin, kun pakkauksessa on merkittävästi vähennetty muovin tai muun pakkausmateriaalin määrää, tai kun pakkauksessa hyödynnetään kierrätys- tai biopohjaista muovia.

Kierrättäminen halutaan tehdä helpoksi

Tänään 18.3. vietetään kansainvälistä kierrätyspäivää. S-ryhmän pakkauksissa sekä kierrätysmateriaalien hyödyntäminen että pakkausten kierrätettävyyden edistäminen on tärkeää. Pakkauksissa pyritään pääosin käyttämään vain yhtä materiaalia, ja eri pakkausmateriaalien tulisi olla helposti eroteltavissa toisistaan kierrätystä varten. Lisäksi kierrättämistä helpotetaan esimerkiksi lisäämällä pakkauksiin selkokielisiä lajitteluohjeita, jotka löytyvät jo yli tuhannesta S-ryhmän omien merkkien tuotepakkauksesta.

Pakkausten kierrättäminen sujuu helposti vaikka kauppareissun yhteydessä, sillä yli 400 S-ryhmän myymälän läheisyydestä löytyy Rinki-ekopiste. Erityisen ahkerasti suomalaiset kierrättävät pantillisia pulloja ja tölkkejä. Viime vuonna niitä palautettiin S-ryhmän toimipaikkoihin huimat yli 960 miljoonaa kappaletta.

Pakkausuudistusten myötä on myös saatu lisää tuotteita panttijärjestelmän piiriin. Esimerkiksi Rainbow- ja Xtra-mehupullot on hiljattain muutettu pantillisiksi, mikä tuo vuosittain yli 30 000 kiloa muovia uusiokäytettäväksi. Myös Mehustamo-sarjan smoothie- ja mehupullot ovat sekä pantillisia että suurimmilta osin kierrätetystä muovista valmistettuja.

Pakkausuudistukset sekä niihin liittyvät merkinnät tukevat myös S-ryhmän kiertotalous- ja ilmastotavoitteita. Muutokset pakkauksissa ovat konkreettinen ja näkyvä esimerkki siitä, miten kaupparyhmä vähentää luonnonvarojen turhaa käyttöä omassa toiminnassaan samalla edistäen materiaalien kiertoa koko ketjussa.