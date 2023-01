Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on huoltovarmuuskysymys

Alkutuotanto on riippuvainen fossiilisista lannoitteista

Alkutuotanto on voimakkaasti riippuvainen fossiilisista lannoitteista, eikä äkillisiin toimintaympäristön muutoksiin voida varautua huolellisesti ilman toimivia kierrätyslannoitemarkkinoita. Ilman varmuudella, ja kohtuullisella hinnalla, saatavia lannoitteita yhteiskunnan ruoansaanti voi vaikeutua äkillisesti. Vaikeissa maailmantilanteissa tuontiruoasta tullaan kilpailemaan voimakkaasti, sillä tarve tuontiruoalle on vielä suurempi Suomen naapurimaissa. Ainoa vaihtoehto on pyrkiä elintarvikehuollon omavaraisuuteen.

Ruoantuotannon kansalliseen omavaraisuuteen voidaan vaikuttaa

Ruoantuotannon kansalliseen omavaraisuuteen voidaan vaikuttaa kehittämällä kierrätysravinnevalmisteiden tuotantoa ja markkinoita. Tuotantomuotoihin yhtäläisesti vaikuttava ja läpileikkaava tekijä on huono kannattavuus. Kannattavuutta voidaan yhteiskunnallisen tärkeyden nimissä parantaa valtiontuilla. Tukimuotoja on vielä kovin vähän tarjolla, ja ne kohdistuvat liian pieneen osaan tuotantomuotoja. Toimivien ja tuotantomuotoja syrjimättömien tuki-instrumenttien kehittäminen kierrätyslannoitteiden valmistamiseen ja markkinan kehittymiseen on välttämätön välietappi matkalla kohti elintarvehuollon kokonaisvaltaista omavaraisuutta.

Kierrätysravinteiden käyttöä lisääviin tutkimuksiin tukea jo vuodesta 2016

Kierrätysravinteiden käyttöä lisäävään tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin on myönnetty tukea ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta jo vuodesta 2016 lähtien. Valmisteilla oleva biokaasulaitosten ravinnekiertotuki tähtää myös lannan ja vesikasvijätteen ravinteiden kierrätykseen sekä energiaomavaraisuuteen. YM-vetoisessa RAKI-ohjelmassa on tehty jo reilu 10 vuotta työtä ravinteiden kierron edistämiseen. Kierrätysravinteiden käyttöä on positiivisin tuloksin edistetty myös yksityisistä lähteistä, kuten John Nurmisen säätiöstä lantakierrätyshankkeessa. Kierrätysravinnemarkkinoiden kehittymistä laajemmin edesauttavan tuen valmistelu on nyt erityisesti tarpeellista. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää, mille toimijoille ravinnekierrätyksen tuotanto- ja myyntiketjussa valtion varoja olisi kohdennettava, jotta markkinat parhaiten kehittyisivät. Toteutusvaihtoehtoja on pohdittu mm. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, ja tukijärjestelmän muodostumisessa tarvitaan myös toimijakentän aktiivisuutta. Uusi hallituskausi on ovella, ja alueellisten toimijoiden ja toimialajärjestöjen kannattaa pyrkiä vaikuttamaan tulevaan hallitusohjelmaan.

Tutustu MMM:n Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman mahdollisuuksiin täältä: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.fi

Lisätietoja ravinnekiertotuen valmistelusta Varsinais-Suomen ELY:stä:

Olli Salo

Projektipäällikkö / Projektledare

olli.m.salo@ely-keskus.fi