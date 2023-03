Kierrätysmuovin osuus S-ryhmän tuotepakkauksissa kasvaa – käytössä jo yli sadan tuotteen pakkauksessa

Kierrätysmuovia hyödynnetään tavanomaisen neitseellisen muovin sijasta jo reilussa sadassa S-ryhmän oma merkki -tuotteen kuluttajapakkauksessa.

”Kiertotalous ja luonnonvarojen kunnioittaminen on yksi vastuullisuusohjelmamme pääteemoista. Kierrätysmateriaalien käytön lisääminen niin pakkauksissa kuin tuotteissakin on yksi esimerkki käytännön teoistamme kiertotalouden edistämiseksi”, sanoo vastuullisuuspäällikkö Anni Loukaskorpi S-ryhmän marketkaupasta.

Kierrätettyä muovia käytetään esimerkiksi yli 20 Änglamark-tuotteen pakkauksessa, joiden joukossa on laajasti erilaisia päivittäiskäyttötavaroita: niin kodinpuhdistus- ja pesuaineita, vauvanhoitotuotteita kuin vaippapakettejakin. Myös kaikissa Rainbow’n pyykinpesuainepakkauksissa hyödynnetään kierrätysmuovia.

Änglamark on S-ryhmässä tuore oma merkki, jonka myötä valikoimiin on saatu kattava valikoima uusia ympäristö- ja allergiaystävällisiä sekä luomutuotteita. Muissa Pohjoismaissa Änglamark on ollut asiakkaiden suosiossa jo pitkään: esimerkiksi Ruotsissa se on valittu kuluttajien mielestä vihreimmäksi brändiksi 12 vuotena peräkkäin.

Kierrätysmuovin osuudesta PET-juomapulloissa uusi tavoite: 25 % vuoden 2025 loppuun mennessä

Päivittäiskäyttötavaroiden lisäksi kierrätysmuovia löytyy myös muista pakkauksista. Esimerkiksi Herkku-tuotesarjan valmisruokapakkausten rasiat vaihdettiin viime vuonna kierrätysmuovia sisältäviksi, ja useissa Kotimaista-merkin yrttien ja salaattien ruukuissa hyödynnetään kierrätysmuovia.

Pakkausuudistukset ovat S-ryhmässä jatkuvaa työtä, ja myös kierrätysmuovin käyttöä lisätään koko ajan. Lähivuosien tavoitteena on lisätä kierrätysmuovin osuutta erityisesti juomien pakkauksissa.Taustalla on EU:n kertakäyttömuovidirektiivin vaatimus.

”Mehustamo-sarjan mehujen ja smoothieiden pulloissa on jo vuosia hyödynnettyä sekä kierrätysmuovia että biopohjaista muovia. Vuonna 2022 linjasimme, että jatkossa muissakin omien merkkien PET-juomapulloissa käytetään enenevissä määrin kierrätysmuovia. Tavoitteenamme on, että S-ryhmän oma merkki -tuotteiden PET-juomapullojen raaka-aineesta vähintään 25 % on kierrätysmuovia vuoden 2025 loppuun mennessä”, Loukaskorpi kertoo.