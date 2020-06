Kierrätysmuovinen viinipullo on ympäristöystävällinen valinta

Viinintuotannossa merkittävimmät ilmastovaikutukset syntyvät juomapakkauksista. Litteät kierrätysmuoviset viinipullot ovat viimeisin pakkausinnovaatio vastaamassa ilmastokriisin haasteisiin.

Viinintuotannossa merkittävimmät ilmastovaikutukset syntyvät juomapakkausten, etenkin lasipullojen valmistuksesta. Pakkauksen osuus viinin ilmastovaikutuksista on kolmannes, ilman kierrätystä jopa yli 40 prosenttia. Mitä kevyempi ja kierrätettävämpi pakkaus on, sitä pienempi on hiilijalanjälki. Toisin kuin elintarviketuotteissa yleensä, viinipakkauksella on suurempi kuormitus ympäristöön kuin itse juomalla.

”Panostamme Alkossa kevyempien juomapakkausten osuuden kasvattamiseen. Voimme hakea valikoimaan kevyempiä pakkausmateriaaleja sekä rohkaista kumppaneitamme ottamaan käyttöön kevyempiä pakkauksia tai vaihtamaan pakkausmateriaalia. Teemme tiivistä yhteistyötä myös pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa”, sanoo vastuullisuuspäällikkö Marja Aho.

Muovikielteinen mielikuva esteenä muovipullojen yleistymiselle

Pulloon pakatuissa viineissä muovipullo on ilmastoystävällisin vaihtoehto.

”Lasin valmistamiseen vaaditaan erittäin korkea lämpötila, noin 1400-1600 ˚C, joka selittää suurta hiilijalanjälkeä. Muovipullon hiilijalanjälki, 245 g CO 2 e/l, on noin kolmannes lasipullon hiilijalanjäljestä. Kevyestä, särkymättömästä ja helposti pakattavasta pakkauksesta on suurta etua tuotteiden kuljetuksessa”, Aho kertoo.

Pakkausmateriaali ei huononna viinin laatua ja muovipullo on hyvä vaihtoehto viineille, joita ei ole tarkoitus varastoida.

”Muovipulloihin pakatun viinin myynnin osuus vuonna 2019 oli 7 prosenttia ja tämän vuoden osalta trendi näyttäisi olevan saman suuntainen. Muovikielteiset mielikuvat muodostavat tällä hetkellä sen suurimman esteen muovipullojen yleistymiselle. Erityisesti meillä Suomessa tehokas palautusjärjestelmä vähentää muovipullojen päätymistä luontoon roskaksi”, Aho sanoo.

Litteät kierrätysmuoviset viinipullot uusin pakkausinnovaatio

Kuluttajien vaatiessa pakkauksilta yhä enemmän keveyttä ja ympäristöystävällisyyttä, haastaa trendi myös viinintuottajia ja markkinoijia uuteen ajatteluun. Uusin pakkausinnovaatio on litteä muovinen viinipullo, joka tuli Alkon valikoimaan kesäkuussa. Viinipullo on pantillinen ja se on valmistettu kokonaan kierrätetystä PET-muovista.

”Pakkauksen ilmastopäästöt ovat jopa alle viidesosan normaalin muovipullon aiheuttamista päästöistä. Litteitä 0,75 litran pulloja mahtuu laatikkoon 12 normaalin kuuden pullon sijaan. Kuormalavalliseen mahtuu valmistajan mukaan yli kaksinkertainen määrä viiniä verrattuna pyöreisiin lasisiin pulloihin. Tällä on mahdollisuus vähentää logistiikan päästöjä jopa 60 prosenttia. Samankokoinen tilansäästö pätee myös varastoinnissa”, summaa Aho.