Kiertotalous kiinnostaa vaaleissa – lähes 40 ehdokasta tehnyt kiertotalouslupauksen

Kiertotaloussprintti-hanke kirittää kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä

Rakennetun ympäristön kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Kiertotaloudessa rakennusmateriaalit materiaalit kiertävät ja säilyttävät arvonsa mahdollisimman pitkään ja rakennettu ympäristö sekä käyttää että tuottaa uusiutuvaa energiaa. Kiertotalous on kiinteistö- ja rakennusalalle välttämätön keino ratkaista ilmastonmuutoksen, hupenevien luonnonvarojen, kiristyvän lainsäädännön ja kasvavien jätemäärien tuottamia haasteita. Kiertotalous on samalla merkittävä kehittymisen ja muutoksen mahdollisuus koko alalle – muuttuvassa toimintaympäristössä innovatiivisia tuotteita ja palveluita kehittäville edelläkävijöille on tarjolla runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia!

Green Building Council Finlandin Sitran tuella käynnistämä Kiertotaloussprintti kutsuu ehdokkaita tekemään konkreettisen kiertotalouslupauksen, jonka allekirjoittamalla ehdokkaat osoittavat haluavansa olla mukana edistämässä kiertotalouden lisääntymistä kiinteistö- ja rakennusalalla, ja sitoutuvat omilla toimillaan edistämään kiertotaloutta tukevien toimenpiteiden toteutumista.

Kiinteistö- ja rakennusala haluaa edistää kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä ja mahdollistaa omalta osaltaan Suomea saavuttamaan kansalliset tavoitteensa olla johtava maa kiertotaloudessa. Siirtyminen kiertotalouteen ei rajoitu vain tiettyihin materiaaleihin tai aloihin. Kyseessä on järjestelmätason muutos, joka vaikuttaa koko talouteen ja koskee kaikkia tuotteita ja palveluita.

Kiertotaloussprintti-hanke (2018 – 2019) tähtää alan muutokseen, niin että kiertotaloustoimet ja -kriteerit tulevat osaksi jokapäiväistä rakennetun ympäristön suunnittelua ja käyttöä. Hankkeen nimi viittaa siihen, että muutosta täytyy nopeuttaa, jotta saavutamme kansalliset tavoitteemme.

Lue lisää: figbc.fi/kiertotalous