Kiertotalous mukaan kodin uusiin tulisijoihin – Tulikiven uusi Kermansavi-mallisto 80-prosenttisesti keraamisen teollisuuden kierrätysmateriaalista

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 30 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 200 ihmistä.