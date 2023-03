Kievari Rantapirtti Jämsästä valittiin Maaseutumatkailun Vuoden Kellokkaaksi - Vuoden Kehittyvä maaseutumatkailuyritys -tunnustuksen sai Leppävirran Niemilomat

Kievari Rantapirtti

Kievari Rantapirtti tarjoaa koiravaljakkoajeluita, ralliautoilua, moottorikelkkasafareita, kalastusta, melontaa ja ylipäätään kaikkea, mitä keskisuomalaisessa luonnossa voi tehdä. Vain mielikuvitus on rajana.

1950- ja 1960-luvun vaihteessa isäntä Esko Niinimäki katseli vanhan tervatehtaan tynnyreitä. Hetken tuumailun jälkeen nokkela mies keksi, että nämä jättitynnyrit olivat kuin luotu saunaksi.

- Pyöräytetään tynnyri sopivaan paikkaan, pannaan kiuas toiseen päähän ja ovi toiseen päähän. Siinäpä soma tynnyrisauna paikkaan kuin paikkaan, kertoo Niinimäki.

Hyvät ideat leviävät aina nopeasti, ja pian muutkin halusivat oman tynnyrisaunansa. Niinimäen ei auttanut muu kuin alkaa valmistamaan pyöreitä saunoja ihan tosissaan. Tynnyrisaunoja on tehty tähän päivään saakka ja tehdään vielä tästä eteenpäinkin Koskenpäällä.

Lue lisää Kievari Rantapirtin toiminnasta nettisivuiltamme https://www.mtk.fi/-/kellokas-kehittyva

Leppävirran Niemilomat

Asiakaslähtöisyys, rauhallinen ympäristö ja kaunis luonto ovat Niemilomien vahvuuksia. Ruokakulttuurikin on huomioitu. Perheyrityksellä on pitkät perinteet suvun taikinajuureen tehtävästä ruisleivästä. Sitä asiakkaat arvostavat.

Niemilomat sijaitsee Unnukan rannalla, Saahkarlahdessa, Leppävirralla. Kesäisin Niemilomien asiakkaista 50 prosenttia tulee ulkomailta, eniten Keski-Euroopasta. Suomalaisista vieraista pääosa tulee Etelä-Suomesta ja lisäksi Keski-Suomesta sekä Länsirannikolta.

Niemilomien menestyksen salaisuus on hyvä palvelu. Yrittäjä Reeta Halonen kertoo nauttivansa työstään ja se näkyy. Asiakasmäärät ovat kasvaneet ja yritys on kehittänyt ohjelmapalveluita, kuten pakopelejä ja sähköpyöräilyä metsässä.

- Minusta on mahtavaa luoda ihmisille elämyksiä. Meillä on todella paljon kanta-asiakkaita, joiden kanssa meillä on jopa yli 20 vuoden asiakassuhde. Asiakkaista on tullut ystäviä, ja heitä on ilo nähdä, kertoo Halonen.

Palkinnot jaettiin 47. Valtakunnallisessa maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaarissa 22.3.2023 Kajaanissa.

Lisätiedot:

Timo Niinimäki, yrittäjä, Kievari Rantapirtti, 0400323854, timo.niinimaki@kp-rantapirtti.fi

https://www.kievarirantapirtti.com/

Reeta Halonen, yrittäjä, Leppävirran Niemilomat, reeta.halonen@niemilomat.fi , 0407159568

https://niemilomat.fi

Lisätietoja huomionosoituksesta:

Saila Valkeaniemi, puheenjohtaja, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry, 0503091660

Kimmo Aalto, toiminnanjohtaja, Lomalaidun ry, 0401791618

https://www.smmy.fi/

https://www.matkamaalle.fi/

https://www.lomalaidun.fi/