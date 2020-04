Kiho ja Digita kehittivät ratkaisun kylmäketjun hallintaan aina kotiovelle asti

Kylmäkuljetusta vaativien elintarvikkeiden ja lääkkeiden kotiinkuljetusten kysyntä on moninkertaistunut koronakevään aikana. Digita Oy ja kuopiolainen Kiho Oy ovat lanseeranneet digitaalisen kylmäketjun hallinta- ja seurantaratkaisun Kiho Cold Boxin, joka turvaa elintarvikkeiden ja lääkkeiden kotiinkuljetusten turvallisuuden kotiovelle asti.

Kylmäketju on varsin luotettava kauppaan asti, mutta huolta on herättänyt kylmäketjun varmistaminen myös kaupan pakastealtaasta tai esimerkiksi apteekista kuluttajan kotiovelle asti. Asia on erittäin ajankohtainen koronakeväänä, jolloin kotiinkuljetuspalvelut ovat olleet kovassa kasvussa.

– Tilannehan on se, että kylmäketju on kaupan pakastealtaalle saakka aukoton. Kotiinkuljetusten osalta kylmäkuljetusastioiden lämpötilaseuranta ja valvonta on usein puutteellinen. Erityisen tärkeää etävalvonta olisi kylmässä säilytettävien lääkkeiden ja elintarvikkeiden osalta. Tartuimme tämän ongelman ratkaisemiseen ja kehitimme Digitan kanssa palvelun, jolla kylmäketju voidaan taata ja turvallisuus varmistaa, kertoo Kihon myyntijohtaja Lari Tirkkonen.

Kiho Cold Box -palvelu soveltuu niin suurille kuin yksinkin toimiville kuljetusyrittäjille edullisen hinnan ja helpon käyttöönoton ansiosta.

Reaaliaikainen seuranta lisää kuljetusten turvallisuutta

Kylmäastioihin asennetut sensorit seuraavat kylmäkuljetuksen lämpötilaa ja paikkatietoa sekä lähettävät tiedot Kihon palveluun, josta toimitusketjun osapuolet ja loppuasiakas voivat seurata reaaliajassa kuljetuksen statusta, lämpötilaa ja sijaintia.

Kiho Cold Box perustuu Digitan LoRaWan-tiedonsiirtoverkkoon, joka on tarkoitettu vähätehoiseen, nopeaan tiedonsiirtoon erilaisissa IoT-ratkaisuissa. Kiho Cold Box -palvelussa käytettävät sensorit, jotka ovat kevyitä, pitkäikäisiä ja yksinkertaisia, voidaan kiinnittää vaivattomasti kylmäkuljetusastioihin.

– Olemme tehneet yhteistyötä Kihon kanssa jo usean vuoden ajan eri IoT-projekteissa. Kiho on innovatiivinen kumppani, joka kehittää verkkoamme hyödyntäviä palveluita kekseliäästi ja nopeasti. Me tarjoamme verkon ja laitteet, Kiho puolestaan palvelun, kertoo Digitan IoT-palveluiden myyntijohtaja Mika Flinck.

– Kaikki tiedämme, että kotiinkuljetusten kysyntä on noussut lyhyessä ajassa voimakkaasti. Kesähelteiden koittaessa kylmäketjun hallinnalle on entistä suurempi tarve. Nyt meillä on luotettava, valmis ratkaisu tähän, jatkaa Flinck.