Kiikun padon ja sillan kunnostuksen suunnittelu on alkanut

Kiikun pato- ja siltarakenne sijaitsee Seinäjoen oikaisu-uomassa lähellä oikaisu-uoman ja Kyrönjoen yhtymäkohtaa. Padon ja sillan rakenteet ovat ikääntyneet ja tarvitsevat kunnostusta, mikä on todettu rakenteiden kuntotutkimuksissa, betonianalyyseissä ja vedenalaisissa luotauksissa. Lisäksi silta on suunniteltu aikakautensa kuormille ja rakenteessa on havaittu rasitusvaurioita. Pato- ja siltarakenne ei nykyisellään vastaa tämän hetken vaatimuksia. Kiikun padon ja sillan kunnostuksen suunnittelu on aloitettu, jotta rakenteiden käytettävyys ja patoturvallisuus voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa.

Kuvituskuva. Kartta Seinäjoen Kiikun padon alueesta ja rakenteesta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut Kiikun pato- ja siltarakenteiden kunnostuksen suunnittelun. Työn suunnittelijaksi on valittu insinööritoimisto Ponvia Oy Oulusta. Suunnittelun tavoitteena on löytää kohteeseen sopiva rakenneratkaisu nykypäivän kuormituksia varten. Kunnostussuunnitelma valmistuu kevään 2021 aikana. Varsinainen sillan kunnostustyö on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Patoluukun osuus kunnostetaan vuonna 2022. Kiikun pato ja silta kuuluvat Kyrönjoen tulvasuojelujärjestelyihin. Oikaisu-uoman rakentaminen aloitettiin vuonna 1968 ja se valmistui vuonna 1982. Oikaisu-uoma johtaa Seinäjoen ja Kyrönjoen yhtymäkohdan vesiä perinteisen tulva-alueen alapuolelle ja sillä vähennetään merkittävästi Seinäjoen tulvaongelmia. Kiikun pato pitää oikaisu-uoman ja Seinäjoen vedenpintaa tasaisena aina Seinäjoen keskustaan saakka. Padon yhteydessä olevalla sillalla on korvattu oikaisu-uoman katkaisemia kulkuyhteyksiä. Patorakenne ja silta ovat valmistuneet yhtä aikaa oikaisu-uoman kanssa vuonna 1982. Rakenteiden luvanhaltijoita ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Seinäjoen Energia. ELY-keskus vastaa siltarakenteista ja padon betoni- ja maarakenteista. Padon luukusta, säännöstelyrakenteista ja niiden käytöstä vastaa Seinäjoen Energia. Kunnostustyö tulee käsittämään sekä ELY-keskuksen että Seinäjoen Energian omistamat rakenteet.

