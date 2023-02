Kiilto haastaa perinteisen puhtaan kodin mielikuvan ja lanseeraa uudistuneet kodinpuhdistustuotteet

Uuden asiakaslupauksen myötä Kiilto lanseeraa uudistuneen helppokäyttöisen kodinpuhdistustuotesarjan. Käyttövalmiit kodinpuhdistussuihkeet, -tiivisteet ja -liinat on suunniteltu puhdistamaan nopeasti niin kodin yleispinnat, keittiön, kylpyhuoneen kuin ikkuna- ja lasipinnatkin. Uudistuneet 100% biohajoavat, kasvipohjaisista raaka-aineista valmistetut kotimaiset kodinpuhdistussuihkeet ja -tiivisteet tarjoavat kuluttajille entistäkin ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon kodin pintojen puhdistukseen.

Tuotteille myönnetty Joutsenmerkki takaa, että tuotteiden ympäristövaikutukset on arvioitu, tuotteet ovat tutkitusti tehokkaita ja käyttäjälleen turvallisia. Kodinpuhdistussuihkeet on pakattu 100% kierrätysmuovipulloon, jonka käyttöturvallisuutta lisäävä vaahdottava sumutin vähentää ilmaan vapautuvia aerosoleja ja riskiä hengittää ainetta sisään. Pakkausuudistuksen myötä Kiilto tulee vähentämään vuosittain noin 50 000 kg neitseellisen muovin kulutusta.

Tuotesarjan uudistus linkittyy vahvasti brändin uuteen viestiin. ”Kiillon uuden asiakaslupauksen – Aito koti vetää puoleensa – ytimessä on aidon kodin hyväksyvä tunnelma, joka syntyy monimuotoisista ja ajan hengessä elävistä kodinhoidon rutiineista. Haluamme tuoda armollisuutta kodinhoitoa koskevaan keskusteluun ja rohkaista jokaista löytämään omat siistin kodin normit. Viime aikoina paljon mediassakin esillä ollut aidon kodin todellisuus on meille tärkeää, ja haluamme tarjota kuluttajille helpon, luonnollisen vaihtoehdon kodinpuhdistukselle”, Kiillon Brand Manager Lotta Rissanen pohjustaa.

Kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa kotona vietetään yhä enemmän aikaa, ja kodin viihtyisyyttä lisätään uuden hankkimisen sijaan siivoamalla sekä olemassa olevaa huoltamalla. Vaatehuollossakin näkyvä trendi on ulottunut myös kodin esineiden ja pintojen huoltamiseen, jotta ne kestäisivät pidempään ja säilyisivät sukupolvelta toiselle. Rissasen mukaan siisti koti tuo asujilleen iloa vastuullisesti ja edullisesti, ja epävakaassa maailmantilanteessa kodin tunnearvoa sisältävät esineet ja perheen läsnäolo luovat turvaa ja merkityksellisyyttä. ”Kodinpuhdistuksen tapoja on kuitenkin yhtä monta kuin kotejakin. Tärkeintä on, että koti ja tavat tuntuvat omalta – yhdelle siivous on hemmottelua, toiselle vähempikin riittää”, Rissanen muistuttaa.

Uudistuneet tuotteet saatavilla hyvinvarustelluista päivittäistavarakaupoista alkaen helmikuusta 2023.