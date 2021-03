Kiina pyrkii vaientamaan europarlamentaarikkoja

EU:n ulkoministerikokous hyväksyi tänään kohdennettuja pakotteita Kiinan hallinnon virkamiehille, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin. Kiinan hallinto on sulkenut yli miljoona uiguuria työleireille Kiinan Xinjiangin maakunnassa. Ministerikokous tuomitsi myös demokratiaktivistien vapauksien rajoittamisen Hongkongissa. Euroopan parlamentin ihmisoikeuksista vastaava varapuheenjohtaja Heidi Hautala: “Kohdennetut pakotteet ovat oikea askel asettamaan Kiinan johdon vastuuseen erittäin vakavista ihmisoikeusloukkauksista. EU:n ulkoministerit ovat vihdoin siirtyneet tuomitsevista sanoista tekoihin. Nyt asetettuja pakotteita on toteutettava eri politiikan aloilla, kuten kauppapolitiikassa.”

"EU:n on vaadittava, että EU:n ja Kiinan investointisopimuksessa on selkeä sitoumus saattaa voimaan pakkotyön kieltävät kansainväliset sopimukset. Kiinan ja EU:n investointisopimus on ollut vastatuulessa, kun uiguurien ihmisoikeuksien loukkaukset ovat nousseet yhä enemmän esille." Hautala sanoo.

EU:n ja Kiinan investointisopimus oli määrä tuoda parlamentin käsittelyyn ja hyväksyttäväksi loppuvuodesta. "Investointisopimuksen tuominen parlamenttiin ei taida olla enää tarpeellista: Parlamentti ei voi hyväksyä sopimusta niin kauan kuin sen jäseniä ja sen valiokunta on vihamielisten sanktioiden kohteena siksi, että mepit ja valiokunta ovat tehneet juuri sitä mitä kuuluukin.” Hautala toteaa.

Kiina oli nopea vastaiskussaan. Sanktiot viittä meppiä ja ihmisoikeusalivaliokuntaa kohtaan kohdistuvat koko Euroopan parlamenttia vastaan. "Euroopan parlamentti on päätöslauselmissaan selkeäsanaisesti tuominnut Kiinan ihmisoikeusloukkaukset Xinjiangissa. Olen ihmisoikeusalivaliokunnan jäsen ja nyt siis myös Kiinan pakotelistalla.” Hautala sanoo.

Euroopan parlamentti on päätöslauselmissaan selkeäsanaisesti tuominnut Kiinan ihmisoikeusloukkaukset Xinjiangissa. Kiina pyrkii hiljentämään europarlamentaarikot ja parlamentin ihmisoikeustyön. Parlamentissa työ ihmisoikeuksien puolesta jatkuu.” Hautala kommentoi.

