Kiinasta kääntävä Rauno Sainio Agricola-ehdokkaana

Yksi tänään julkistettavien Agricola-palkinnon ehdokkaista on Rauno Sainion suoraan kiinasta suomentama teos Chi Zijianin Puolikuu. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto perustelee valintaansa seuraavasti:

"Rauno Sainion suomennos on nautittavaa luettavaa. Teksti on lyyrisen kaunista, kun kertoja kuvaa evenkien suhdetta luontoon [– –] Suomennos välittää lukijalle myös rikkaasti evenkien suullisena perintönä kulkevia tarinoita ja uskomuksia."

Kirjan kehyskertomuksessa 90-vuotias paimentolaiselämää elävä evenkinainen muistelee mennyttä elämää, rakkauksia ja surua. Kiinassa kirja on palkittu arvostetulla Mao Dun -palkinnolla.

Kääntäjä Rauno Sainiolle palkintoehdokkuus on ensimmäinen. Sainiolle ehdokkuus on kunnia, ja hän myöntää jopa menettäneensä yöunensa hetkeksi sen seurauksena.

"Olen urani alusta asti haaveillut ehdokkuudesta, mutta olen kuitenkin aina kokenut painivani hiukan eri sarjassa kuin kollegani, jotka ovat aikaisemmin voittaneet tämän palkinnon tai olleet ehdolla. Siksi yllätys oli melkoinen, kun SKTL:ltä pari viikkoa sitten tuli puhelu ja sain tietää ehdokkuudesta. Ehdokkuus antaa tarmoa työn alla oleviin käännösprojekteihin.

Erityisesti Sainiota miellyttää se, että nimenomaan kiinankielinen kirjallisuus huomioidaan tällä tavoin.



"On tietysti hienoa, että ehdolla on kirja, jonka alkukielenä on kiina. Ehdokkuus on omiaan alleviivaamaan sitä tosiseikkaa, että suomeksi julkaistaan laadukasta käännöskirjallisuutta myös läntisen maailman ulkopuolelta ja laajasta kirjosta eri maita ja alkukieliä. Minusta niin kutsutussa maailmankirjallisuudessa huomio keskittyy liikaa länteen emigroituneisiin kirjailijoihin, jotka kirjoittavat tuotantonsa läntisillä valtakielillä."

Sainion tuorein suomennos on taiwanilaisen Sanmaon Tarinoita Saharasta. Seuraava suomennos on kiinalaisen tieteiskirjailija Liu Cixinin vaihtoehtohistoriallinen visio, Muurahaisia ja dinosauruksia, jonka Aula & Co julkaisee kesällä 2023.

Palkintoehdokas Puolikuu on saatavilla niin painettuna kuin sähköisessä muodossa. Äänikirjan on lukenut Hannamaija Nikander.



