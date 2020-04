Kiinteistö- ja energia-alan markkinajohtajat Visma Tampuuri ja EnerKey yhteistyöhön

Kiinteistöalan ohjelmisto-osaaja Visma Tampuuri Oy ja energiahallinnan asiantuntija EnerKey Oy ovat sopineet yhteistyöstä, jossa EnerKeyn energiahallinnan työkalut integroidaan osaksi Tampuuri-palvelua. Yhteistyön tavoitteena on tarjota kiinteistöalalle kattava ratkaisu kiinteistöhallinnan ja energiatehokkuuden johtamiseen.

“Energian säästämiseen ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat kiinteistöalalla hyvin ajankohtaisia. EnerKeyn kanssa tehtävän yhteistyön myötä asiakkaamme saavat Tampuurin kautta käyttöönsä markkinoiden johtavan energianhallinnan työkalun, ja Tampuurin kiinteistöalan ekosysteemi uuden merkittävän kumppanin. Tavoitteenamme on siis rakentaa EnerKeyn kanssa koko kiinteistö- ja energia-alaa hyödyttävä kumppanuus, josta sekä asiakkaamme että kiinteistöjen loppukäyttäjät saavat lisäarvoa.”, Visma Tampuurin toimitusjohtaja Juha Raitanen kertoo yhteistyöstä.

Yhteistyön myötä tehostetaan yritysten palvelualustojen integraatioita ja tiivistetään palveluiden yhteistoimintaa. Asiakkaat voivat jatkaa heille tuttujen palveluiden käyttämistä ja hyödyntää laajenevan palveluvalikoiman mahdollisuuksia.

”Powered by EnerKeyn avulla kumppanimme voi rakentaa markkinoiden parhaan SaaS-palvelun päälle oman vastuullisuuden ja energianhallinnan kokonaisuuden tukemaan saumattomasti palveluitaan omalla brändi-ilmeellään varustettuna. Visma Tampuurista EnerKey sai jälleen yhden vahvan kumppanin mukaan Powered by EnerKey -joukkueeseen”, iloitsee EnerKey Oy:n toimitusjohtaja Ilari Anttila.

Visma Tampuurin ja EnerKeyn yhteistyöllä tähdätään myös kansainvälisille markkinoille lähivuosien aikana.

“EnerKeyllä on jo nyt kansainvälisiä asiakkaita ja Tampuuria kehitetään koko ajan myös siihen suuntaan, että voisimme palvella kiinteistöalan asiakkaita, erityisesti teknisessä ylläpidossa, myös kansainvälisesti. Näemmekin, että yhteistyömme avaa molemmille myös kansainvälisiä mahdollisuuksia. Ensimmäisiä keskusteluja yhteisestä kansainvälisestä palvelusta on jo käyty, mutta etenemme askel kerrallaan.”, Visma Tampuurin toimitusjohtaja Juha Raitanen kommentoi.

”Tavoitteenamme on tarjota markkinoiden vastuullisinta energianhallintaa yhä laajemmalle asiakaskunnalle sekä kotimarkkinalla Suomessa että kansainvälisesti. Viime vuonna lanseerattu Powered by EnerKey -kumppanuusmalli on herättänyt voimakasta kiinnostusta ja olemme saaneet yhteistyön alkuun useiden energiayhtiöiden kanssa Suomessa sekä Norjassa. Nyt tekemämme yhteistyösopimus Visma Tampuurin kanssa on merkittävä uusi avaus sekä skaalautuvuuden että kansainvälistymisen näkökulmasta.” EnerKeyn myynnistä ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Jaakko Huhta kertoo.