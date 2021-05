Kiinteistöjen digitalisointi vauhdittuu uuden alustan myötä – Twinview ja Nordic BIM Group kumppaneiksi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Jaa

Twinview ja Nordic BIM Group lanseeraavat Twinview'n Pohjoismaiden markkinoille. Digitaalisen Twinview-alustan avulla kiinteistön omistajat ja toimijat voivat parantaa liiketoimintansa tuloksia, vähentää kustannuksia ja hiilipäästöjä sekä kehittää rakennuksen toimivuutta ja käyttömukavuutta.

Twinview julkaisi mullistavan alustansa vuoden 2020 alussa, kolmen vuoden kehityksen jälkeen. Yhteistyö pohjoismaisen Nordic BIM Groupin kanssa mahdollistaa rakennusten digitaalisten kaksosten sujuvan käyttöönoton ja hyödyntämisen nyt myös Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Nordic BIM Group tarjoaa paikallisille Twinwiew-asiakkaille käyttöönottotukea ja koulutusta.

Digitaalisia kaksosia on jo vuosia hyödynnetty esimerkiksi ilmailu-, avaruus- ja energiateollisuudessa, mutta ne ovat vielä uutta kiinteistöalalla.

Digitaalinen kaksonen on fyysisen rakennuksen virtuaalinen versio eli tietomalli. Tietomallit kehittyvät ja elävät koko rakennuksen elinkaaren ajan: suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon asti. Twinview’n avulla nämä tietomallit kytkeytyvät arkikäyttöön pilvipohjaisesti: rakennus laitteistoineen liittyy osaksi esineiden internetiä (IoT), jolloin rakennuksen suorituskykyä voi seurata ja säätää reaaliajassa.

Twinview esittää kolmiulotteisen tiedon käyttäjälle havainnollisesti. Se sisältää myös helppokäyttöisen kiinteistönhallintamoduulin sekä kätevän mobiilidatan tallennus- ja seurantasovelluksen.

Näin globaalin ilmastokriisinkin aikana rakennukset ovat maapallon suurimpia energiasyöppöjä. Siksi on elintärkeää optimoida rakennuksia mahdollisimman ekotehokkaiksi. Lisääntyvien energiakustannusten ja -vaatimusten takia kiinteistön omistajien ja ylläpitäjien tulee ymmärtää, kuinka ihmiset käyttävät rakennettua ympäristöä ja miten käytöstä saa kestävämpää.

Kinteistöjärjestelmät tuottavat valtavasti dataa, jota ei kerätä ja analysoida. Kun data vieläpä kytketään koneoppimiseen ja tekoälyyn, voidaan rakennuksen suorituskykyä myös ennustaa ja näin optimoida ennalta, yhä tehokkaammin.

Yksityiskohtainen rakennussuunnittelu ja todellisuutta vastaavat mallit (as-built) ovat lisääntyneet, joten kullanarvoista tietoakin on saatavilla merkittävästi aiempaa enemmän. Vaikka useimmat uudet rakennukset on varustettu edistyneillä seurantajärjestelmillä, niitä on kuitenkin harmillisen harvoin kytketty malleihin.

Twinview'n toimitusjohtaja Rob Charlton kommentoi: ”Olemme iloisia, että saimme Nordic BIM Groupin kumppaniksemme. Heillä on vuosikymmenten kokemus rakennusalan digitalisoinnista Pohjolassa. Olemme varmoja, että he luovat valtavasti arvoa paikallisille Twinview-asiakkailleen".

Nordic BIM Groupin toimitusjohtaja Halvor Sandbu sanoo: "Olemme erittäin innoissamme tärkeästä kumppanuudesta Space Groupin kanssa ja Twinview’n saapumisesta Pohjoismaiden markkinoille meidän kauttamme. Reaaliaikaisen tiedon keräys ja seuranta rakennuksen suorituskyvyn ja kestävän kehityksen optimoimiseksi on yhä tärkeämpää – niin päätöksenteon kuin ilmastonsuojelunkin kannalta. Uskomme vakaasti, että Twinview’n avulla voimme muuttaa rakennusalaa perusteellisesti asiakkaidemme, kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien sekä ympäristön hyödyksi”.

Twinview

Twinview on osa Space Groupia, johon kuuluvat myös bimstore, SPACE Architects ja BIM.Technologies. Yritykset kehittävät digitaalisia ratkaisuja rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja käytön optimointiin. Koillisenglantilainen konserni toimii maailmanlaajuisesti.

Nordic BIM Group

Nordic BIM Groupin muodostavat M.A.D. (Suomi), Graphisoft Norge (Norja) ja Nolliplan (Ruotsi). NBG digitalisoi pohjoismaista rakennusalaa tarjoamalla paikallisia kokonaisratkaisuja rakentamisen koko elinkaarelle. Asiakkaat saavat tehokkuutta ja tuottavuutta työskentelyynsä, ja lopputuloksena syntyy niin ympäristön, yhteiskunnan kuin yksilönkin kannalta parempia rakennuksia.