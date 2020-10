Kiinteistömaailmalla paras kauppakuukausi sitten vuoden 2013

Kiinteistömaailma teki syyskuussa yhteensä 1279 asunto- ja kiinteistökauppaa. Se on isoin kauppamäärä yhden kuukauden aikana sitten vuoden 2013. ”Kauppa käy todella vilkkaana, mikä näkyy pankeistakin kantautuvina ruuhkaviesteinä. Ilman sähköisen eli DIAS-kaupan laajaa hyödyntämistä emme pystyisi palvelemaan riittävän nopeasti näin isoissa kauppamäärissä”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä. Syykuu 2020 jää myös historiankirjoihin: yksi Kiinteistömaailma-ketjuun kuuluvista yrityksistä eli Espoon Kodit Oy teki kuun aikana ketjun 30 vuotisen historian isoimman yksittäisen ketjuyrityksen liikevaihdon.

Kiinteistömaailman asuntomyymälät tekivät syyskuussa yhteensä 1279 asuntokauppaa, mikä on noin 100 kauppaa enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa.

”Kauppa kävi syyskuussa erinomaisen hyvin sekä käytetyissä että uusissa kohteissa. Varsinkin käytettyjen asuntojen kauppojen osalta yllettiin selvästi kaksinumeroisiin kasvulukuihin, mikä kielii todella kovasta aktiivisuudesta useilla paikkakunnilla”, Kyhälä sanoo.

Viime päivinä mediassa olleet kirjoitukset sähköisen kaupankäynnin hitausongelmista eivät koske Kiinteistömaailmaa

Kyhälän mukaan asuntokauppoja tehdään jatkuvasti enemmän etänä DIAS-järjestelmää hyödyntäen, mikä nopeuttaa kauppoja merkittävästi. ”Useimmissa kauppatilanteissa emme ole lainkaan riippuvaisia pankkiin saatavista asiointiajoista, vaan ostaja ja myyjä voivat allekirjoittaa kaupat sähköisesti kotona”, Kyhälä sanoo.

Erittäin vilkas alkusyksy on pienentänyt myynnissä olevien kotien valikoimaa selvästi. ”Uusien myytävien kohteiden saaminen on tällä hetkellä ehdottomasti isoin haasteemme. Sekä yhteydenottoja myynnissä olevista asunnoista että verkkopalvelun käyttäjiä on nyt ennätyspaljon, kunhan vain tulevina viikkoinakin on mitä heille myydä”, Kyhälä sanoo.

Syyskuulle 2020 kirjautuu myös yksi Kiinteistömaailma-ketjun ennätys. Koskaan ketjun 30 vuotisessa historiassa yksittäinen ketjuun kuuluva yritys ei ole tehnyt yhtä isoa liikevaihtoa kuin Espoon Kodit Oy teki syyskuussa 2020. Ketjuennätystä nyt pitävien yrittäjien Päivi ja Hannu Salon Kiinteistömaailma-asuntomyymälät sijaitsevat Espoon Espoonlahdessa ja Kirkkonummella sekä Helsingin Etu-Töölössä ja Konalassa.



Kiinteistömaailma on kauppamäärillä mitattuna Suomen suurin kiinteistönvälitysketju, jossa työskentelee yli 600 asuntokaupan ammattilaista reilussa sadassa asuntomyymälässä ympäri Suomen.

