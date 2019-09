Kiinteistömaailmalle uusi mobiilikäyttäjien ehdoilla tehty verkkopalvelu – jo noin 2/3 asioinnista tapahtuu kännykällä

Kiinteistömaailman verkkopalvelu osoitteessa kiinteistomaailma.fi on uudistunut. Kokonaan päivitetty verkkopalvelu on tehty erityisesti kännykänkäyttäjien tarpeita ajatellen; jo kaksi kolmesta verkkopalvelun käytöstä tapahtuu älypuhelimilla. Kun mukaan lasketaan mobiilikäyttö myös tableteilla, päästään melkein 80 prosenttiin.

Kiinteistömaailman verkkopalvelu 350 000 – 400 000 kuukausittaisella kävijällään on Suomen suosituin kodinvaihdon portaali Etuovi.comin ja Oikotien jälkeen.



Asioinnin muutos palvelussa on ollut erittäin nopeaa. Vuonna 2013 älypuhelinkäytön osuus verkkopalvelussa oli 8 prosenttia. 50 prosentin rajapyykki ylitettiin viime vuoden kesällä, ja nyt syksyllä 2019 hätyytellään jo lähes 70 prosentin lukuja. Kun yhteen lasketaan kaikki mobiilikäyttö sekä kännykällä että tableteilla, päästään melkein 80 prosenttiin.

Kiinteistömaailman tänään uusittu verkkopalvelu ei ole vain mobiilioptimoitu perinteinen verkkopalvelu. Se on suunniteltu myös mobiilin ehdoilla, kännykkänäyttöjä varten. Huomiota on kiinnitetty erityisesti palvelun suorituskykyyn ja nopeuteen.



”Olipa kyse kohdevideoiden katselusta, tietojen hausta tai viestin lähettämisestä, kaiken on onnistuttava optimaalisesti myös kännykän ruudulla”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.

”Uusi verkkopalvelu ja aiemmin tässä kuussa käynnistynyt digiasuntokauppa ovat uudistuksia, joilla tavoittelemme merkittävästi parempaa ja helpompaa asiakaskokemusta.”