Kiinteistömaailman, Avaran ja eCraftin tekoälymalli: Yli puolet muuttaa PK-seudulla samankaltaisen asuinaluesegmentin sisällä

Kiinteistömaailman, Avaran ja eCraftin yhdessä toteuttama, laajaa data-aineistoa ja koneoppimista hyödyntävä tutkimusprojekti tunnistaa muuttopolkuja pääkaupungin sisällä. ”Pystyimme Kiinteistömaailman ja Avaran data-aineistojen avulla identifioimaan seitsemän asuinaluesegmenttiä, joiden sisällä tapahtuu yli puolet pääkaupunkiseudun sisäisistä muutoista. Jos perhe ei muuta omaan lähinaapuriinsa, hän todennäköisemmin muuttaa asuntokannaltaan ja demografialtaan samankaltaiseksi tunnistettuun kaupunginosaan”, kertoo eCraftin johtava data-analyytikko Tommi Vilkamo.

Se on jo aiemminkin tiedettyä ja tunnistettua, että pääkaupunkiseudulla uutta asuntoa haetaan kaikkein tavallisimmin omalta lähiseudulta. eCraftin toteuttaman ja Kiinteistömaailman sekä Avaran data-aineistoa hyödyntävän tekoälymallin mukaan kolmannes muutoista tapahtuu oman postinumeroalueen sisällä.



”Koulut, päiväkodit ja lähiharrastuspaikat ovat tärkeitä, eikä niitä lähdetä useinkaan kevyin perustein muuttamaan. Kun uutta kotia haetaan, tutustutaan tyypillisesti ensin oman lähiympäristön tarjontaan: pystymmekö muuttamaan siten, että lapset voivat jatkaa tutussa koulussa eikä koulumatka muodostu kohtuuttomaksi”, kuvaa data-analyytikko Tony Korkala Kiinteistömaailmasta.



Asuinaluesegmenteissä korostunutta esim. urbaani arvokkuus, valmiin asuinalueen tunnelma tai luonto ja kohtuuhintaisuus



Mutta entä, jos sopivaa kotia ei löydy läheltä, tai muusta syystä esiin nousee halu vaihtaa asuinaluetta? eCraftin analyysin mukaan pääkaupunkiseudulla on tunnistettavissa asuntokannan iän ja -tyypin sekä sosioekonomisten piirteiden näkökulmasta seitsemän aluetta (eli asuinaluesegmenttiä), joiden sisällä muuttoliike on todennäköisintä. Kuhunkin segmenttiin voi kuulua kaupunginosia niin Helsingistä, Vantaalta kuin Espoostakin.



Asuinaluesegmentit löytyvät tämän tiedotteen lopusta liitteestä

Analyysi osoittaa, että noin 30 prosenttia oman postinumeroalueen ulkopuolelle tapahtuvasta muuttoliikkeestä tapahtuu oman asuinaluesegmentin sisällä ja loput hajautuvat kuuteen muuhun segmenttiin. Todennäköisyys valita uusi koti samankaltaisesta segmentistä on siis selkeästi korostunutta muihin segmentteihin muuttoon nähden.



”Kyseessä voi olla osin tiedostettu, osin tiedostamaton prosessi, jossa ihminen hakeutuu sekä asuntokannaltaan että asujaimistoltaan tutunoloiseen paikkaan”, Tommi Vilkamo pohtii.

Vuokra-asuntojen omistuksia johtavan ja hallinnoivan Avaran liiketoiminta- ja kiinteistökehitysjohtaja Tuomas Rantsi toteaa, että kokonaan uudentyyppiselle asuinalueelle – eli segmentistä toiseen – muuton todennäköisyyttä lisää ennen muuta merkittävä elämänmuutos. Esimerkiksi lapsen syntymä voi johtaa haluun tai tarpeeseen vaihtaa erityyppiselle alueelle.

”Edullisen asumisen mahdollistavalla asuinaluesegmentillä asuvat ovat kaikkein uskollisimpia muuttamaan nykyisen segmenttinsä sisällä. Uusilla tai uusiutuvilla asuinalueilla asuvien uskollisuus omaa segmenttiään kohtaan puolestaan on vähäisintä”, Vilkamo lisää.



Menetelmäkuvaus eCraftin tekoälymallista on luettavissa osoitteesta https://www.ecraft.com/2021/menetelmakuvaus-kiinteistomaailma-avara-ecraft

