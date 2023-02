Newsecin pohjoismainen kiinteistömarkkinakatsaus: Kiinteistömarkkinat jatkuvat vilkkaina 21.9.2022 10:30:26 EEST | Tiedote

Pohjoismaiden kiinteistömarkkinoilla on vastassaan täysin erilaiset rahoitusmarkkinat, kuin viimeiseen 20 vuoteen: korot nousevat, inflaatio on korkea, tuottovaatimukset ja energiakustannukset kasvavat. Tästä huolimatta toimitilamarkkinoilla on edelleen vilkasta aktiivisuutta ja vuoden 2022 odotetaan olevan toiseksi vahvin transaktiovuosi tähän mennessä Pohjoismaissa. Samaan aikaan kestävä kehitys on saavuttanut pisteen, jossa se on ratkaiseva kiinteistöalan tulevaisuuden ja ilmaston kannalta.