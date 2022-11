Kiinteistöomistaja Antilooppi tuo markkinaan laadukkaat ja heti muuttovalmiit toimistot, joissa yritykset ja työntekijät voivat keskittyä olennaiseen – hyvään työhön ja työelämään

Kiinteistöomistaja Antilooppi lanseeraa laadukkaat ja heti muuttovalmiit Aina Valmis -toimistot. Vastaavaa kategoriaa ei Suomen toimitilamarkkinoilla vielä ole. Kooltaan alle 500 neliötä olevat toimitilat sijaitsevat keskeisillä sijainneilla hyvien liikenneyhteyksien varrella Antiloopin omistamissa kiinteistöissä pääkaupunkiseudulla. Aina Valmis -toimistot on suunniteltu ja rakennettu Antiloopin toimesta valmiiksi ja asiakasyrityksille erittäin laadukkaiksi, toimiviksi, viihtyisiksi sekä ennen kaikkea hyvää työelämää tukeviksi. Portfoliossa on tällä hetkellä noin 15 muuttovalmista toimistoa, ja tavoitteena on kasvattaa valikoimaa.

Aina Valmis -toimistoilla halutaan palvella yrityksiä, jotka kaipaavat laadukasta ja nopeasti saatavissa olevaa toimitilaratkaisua maailman myllertäessä. Energiakriisi ja inflaatio aiheuttavat epävarmuutta, jonka myötä yritykset miettivät tarkemmin toimitilavalintojaan ja niihin liittyviä kustannuksia. Samaan aikaan työelämän murros haastaa työn tekemisen tapoja. Pitkän etätyöjakson jälkeen on taas palattu toimistolle, ja vaikka joustava työn tekeminen on tullut jäädäkseen, on toimistoissa työskentelystä tullut taas jopa arjen luksusta.

”Markkina muuttuu nyt voimakkaasti. Yhä useampi yritys joutuu miettimään uusia vaihtoehtoja toimitiloille. Kaikki eivät halua käyttää aikaa ja energiaa toimitilamuutoshankkeisiin. Haluamme tarjota parhaan tilaratkaisun, joka on yrityksille mahdollisimman vaivaton, erittäin laadukas ja takaa henkilökunnan viihtyvyyden – avaimet uuteen toimistoon saat vaikka tänään”, lupaa Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi ja jatkaa:

”Parasta ei tarvitse odottaa, kun se paras on jo valmis.”

Aina Valmis -toimistojen palvelulupaus onkin tehdä tilavuokraus asiakkaalle mahdollisimman helpoksi.

“Yrityksestä voidaan tulla vaikka porukalla katsomaan tiloja ja valita sopivin nopealla aikataululla. Aina Valmis -toimistoissa nähdään heti se, mitä saadaan. Yritys voi näin välttää aikaa vievät valinta- ja muutostyöprosessit, ja käyttää sen ajan ennemmin olennaisempiin asioihin, kuten toisiinsa, asiakkaidensa palvelemiseen ja hyvään työelämään”, sanoo Antiloopin Aina Valmis -konseptista vastaava johtaja Johanna Sarekoski.

Aina Valmis -toimistot näyttävät esimerkkiä kestävissä valinnoissa

Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Rakennusten energiankäytön ja energiatehokkuuden lisäksi mittava osuus päästöistä kertyy rakentamisen ja remontoinnin materiaaleista. Antiloopilla vastuullisuus ja kestävän kehityksen mukainen toiminta on liiketoiminnan strategian ytimessä. Yhtiö keskittyy olemassa olevan kiinteistökannan kehittämiseen vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, ja on sitoutunut hiilineutraalin energiankäyttöön ja rakentamiseen vuoteen 2030 mennessä. Kaikki kiinteistöt tullaan sertifioimaan LEED- tai BREEAM-ympäristösertifikaateille vuoteen 2023 mennessä.

”Vastuullisinta rakentamista on se, jota ei tehdä. Vastuullista ei ole puolestaan se, että tehdään toistuvasti mittavia muutostöitä tai vuokrataan tiloja, joita ei käytetä”, sanoo Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi.

Aina Valmis -toimitilat ovat pitkäikäisiä ja laadukkaita, kestävillä ja ympäristöystävällisillä materiaaleilla toteutettuja.

”Aina Valmis -toimistojen materiaalivalinnoissa on panostettu laadukkuuteen, pitkäikäisyyteen ja kestävyyteen”, sanoo Antiloopin vastuullisuusjohtaja Hannamari Koivula.

Aina Valmis -toimistoja tarjoamalla Antilooppi haluaa myös haastaa toimialaa kestävämpään suuntaan. Koivulan mielestä aikaa vievistä tilamuutostöistä olisi aika päästä eroon.

”Tämä on vastuullisin valinta. Tilamuutoshankkeita ja remontteja tehtäessä syntyy aina ympäristövaikutuksia ja merkittävä hiilijalanjälki. Valitsemalla Aina Valmis -toimiston, näiltä vältytään. Uskomme, että laadukkaat, viihtyisät ja heti valmiit tilat tukevat yhä useamman yrityksen brändiä ja arvoja”, Koivula sanoo ja jatkaa:

“Tarjoamalla kestävän kehityksen mukaisia toimitilaratkaisuja tuemme ja kiritämme asiakkaitamme myös heidän vastuullisuustavoitteissaan.”