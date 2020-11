Kiiskijärven silta uusitaan kokonaan Virolahdella

Väylävirasto on lupautunut rahoittamaan sillan uusimisen vuonna 2022, ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus aloittaa välittömästi uuden sillan suunnittelun.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on keskeyttänyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisen tiesuunnitelman laatimisen maantien 14754 (Kurkelantie) parantamiseksi Kiiskijärven kohdalla Virolahden kunnassa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on neuvotellut Väyläviraston kanssa rahoituksen saamiseksi nykyisen Kiiskijärven sillan (KaS-788) uusimiseksi. Väylävirasto on lupautunut rahoittamaan sillan uusimisen vuonna 2022.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus aloittaa välittömästi uuden sillan suunnittelun, joka alkaa vesiluvan hakemisella. Tavoitteena on, että rakennussuunnitelmat valmistuvat lokakuussa 2021 ja rakennustyöt siltapaikalla alkavat tammikuussa 2022.



Uusi silta on valmis marraskuussa 2022. Rakennustyön aikana yhteys siltapaikalla on kokonaan poikki.