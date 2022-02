Kiitos asiakkaille ja henkilökunnalle vuodesta 2021

Kotiseudusta tehdään yhdessä asiakasomistajien kanssa parempaa paikkaa

”Meidän omistajiamme ovat paikalliset ihmiset, joten on luontevaa, että haluamme olla aktiivisesti mukana kotiseutumme kehittämisessä. Toimintamme tukeva perusta on edelleen lähellä tuotetuissa palveluissa ja luotettavasti edullisissa hinnoissa. Samalla on tärkeää kehittää palveluita yksilöllisemmin asiakkaiden oman maun mukaan: Esimerkiksi kehittämällä verkkokauppaa, tuomalla tarjolle valmiimpia ateriaratkaisuja tai kokonaan uusia perustoimintaa tukevia palveluita, jotka asiakasomistajamme kokevat itselleen tärkeiksi. Haluamme kehittää paikallisesti merkityksellistä toimintaa myös tukemalla paikallista hyvinvointia alueen toimijoiden kautta sekä olemalla mukana kunnianhimoisissa ilmastotalkoissa, jotta toimintamme on tulevaisuudessakin kestävää. Ydintehtävämme on Tehdä yhdessä parempaa paikkaa elää, ja sen äärellä olemme aktiivisesti tehneet töitä”, tiivistää SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

”Omistajamme ovat luottaneet osuuskauppaan, minkä seurauksena tunnusluvut ovat kehittyneet. SSO:n asiakasomistajat saivat joka päivä edullisten hintojen lisäksi Bonuksen, maksutapaedun ja ylijäämänpalautuksen muodossa rahallista hyötyä vuonna 2021 13,7 miljoonaa euroa (2020 12,9 milj.€), joka on vuodessa lähes 191€ per asiakasomistaja”, kertoo Finér.

”Parempia palveluita rakennetaan yhdessä asiakasomistajien kanssa, josta esimerkkinä S-marketeissa toteutettu Sinun toive -konsepti, jonka avulla viime vuonna toteutettiin yli 2500 tuotetoivetta. Osuuskaupassa yhdessä tekeminen toteutuu luonnollisesti mm. avoimen hallintomallimme kautta, mutta myös tekemällä vaikkapa hyväntekeväisyyttä. Asiakasomistajina paikalliset ihmiset ovat mukana tukemassa paikallisten toimijoiden kautta nuorten harrastustoimintaa pitkälti yli 100 000 eurolla, ja pääsevät vaikuttamaan tukien ohjaukseen. Tänä vuonna kohdistimme panoksia erityisesti myös vähävaraisille lahjoittamalla yli 10 000 terveellistä ruoka-annosta Venner-ruokalaatikoiden kautta. Asiakkaamme osallistuivat tempaukseen S-mobiilin kautta ja kampanja sai valtavan suosion. Siksi päätimme toistaa lahjoituksen vielä jouluna. Toinen tämän vuoden täsmäkohteista oli mielenterveystyö, johon osallistuimme Pidä Huolta -kampanjan myötä”, kertoo Finér.

Hyöty palautuu omistajille ja kotiseudulle kehittyvinä palveluina

”Tuloksellinen toiminta varmistaa sen, että voimme panostaa aktiivisesti paikallisiin palveluihin: näistä esimerkkeinä Prismojen 24h aukiolot, S-marketien uudistukset ja laajennetut aukiolot sekä ruuan verkkokauppa, joka kahtena viimeisenä vuotena on kasvanut. Ymmärrämme asiakkaiden tarpeet: Odotukset yksilöllistyvät ja arkeen halutaan yhä valmiimpia ratkaisuja”, kertoo Finér.

Kesäkuun alussa Nummelaan avattiin lämmöllä vastaanotettu Ristorante Invar, joka toteutettiin paikallisten ihmisten toiveita kuunnellen. Vuoden lopulla Salon portti ABC Piihovi uudistettiin houkuttelevaksi kokonaisuudeksi niin paikallisille kuin matkailijoille.

Ruokakauppa kävi koko viime vuoden erinomaisen hyvin, mutta liikennemyymälöissä sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan puolella oli vähintäänkin vaihtelevaa. Toisinaan rajoitukset hillitsivät kaupankäyntiä, mutta kesän kotimaan matkailu piristi kaupankäyntiä ja siivitti esimerkiksi Salossa toimivan Original Sokos Hotel Rikalan historian parhaaseen tulokseen. Onnistuimme kääntämään sijaintimme suurkaupunkien kupeessa voitoksi ja ihmiset viihtyivät leppoisalla kotiseudullamme kesällä erityisen hyvin.

SSO:n liikevaihto oli 470 miljoonaa euroa, joka hyvin käyneen päivittäistavarakaupan ansiosta oli kolme prosenttia viime vuotta enemmän. Ruokaa tehtiin edelleen pitkälti kotioloissa ja marketkauppa kehittyikin viiden prosentin vauhdilla. Kaupankäynti liikennemyymälöissä ja ravintoloissa vilkastui lisääntyneen liikkumisen ja kotimaan matkailun ansiosta, mutta vielä ei päästy vuoden 2019 tasolle lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin myös sillä saralla elettiin hetkellisesti normaalimpia aikoja. Eniten liikennemyymälöiden myynninkasvuun vaikutti öljyn maailmanmarkkinahinnasta johtuva polttoaineiden hinnan merkittävä nousu. Autokaupassa myyntiä haettiin aktiivisesti ja kauppaa kehitettiin valtakunnallisestikin hurjaa tahtia.

SSO-konsernin vuoden 2021 liiketulos oli 10,0 miljoonaa euroa, joka on 4,3 miljoonaa edellisvuotta enemmän. Liiketulos sisälsi 4,1 m€ kertaluonteisia eriä (ed.v.v. 3,7 m€). ”Kotoilutrendi on ollut meille suotuisa ja näkyi positiivisena tuloskehityksenä. Vuonna 2021 investoimme lähes tuplasti 13,2 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoden 7,4 miljoonaan euroon. Tulosta voidaan pitää nyt toisena peräkkäisenä poikkeusvuotena erinomaisena onnistumisena”, toteaa Finér.

SSO:n liikevaihto toimialoittain Vertailuvuonna 2020 ihmisten liikkuminen oli hyvin vähäistä ja rajoitukset vaikeuttivat toimintaa ravintoloissa. Liikevaihto 2021 % milj. eur. ed.v.v. market- ja tavaratalokauppa 288 + 5 liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 71 + 19 matkailu- ja ravitsemiskauppa 10 + 20 autokauppa 95 +25 muu 6 yhteensä 470 + 3

Meille on tärkeää huolehtia myös pienempien paikkakuntien palveluista. Aloitimme Sale-ketjun uudistukset Pusulassa, Kuusjoella, Marttilassa sekä Virkkalassa. S-marketien kaksi vuotta sitten alkanut uudistus saatetaan tänä vuonna loppuun Karkkilassa, Lempolassa, Vihdissä sekä kauppakeskus Plazassa.

”Lisäksi suunnitteilla on kolme uutta lähikauppapaikkaa: Sale Saukkola, joka avataan vapun tienoilla sekä lisäksi Lohjalla Hiidensalmi ja Vihdissä Nummela. Uuden konseptin Salet toimivat paikallisesti osuvalla palvelutarjonnallaan nopeana ostospaikkana ja ekologisuus otetaan huomioon vahvasti jo rakentamisvaiheessa. Uudet energiaratkaisut, kuten uudet kylmäjärjestelmät, lauhdelämmön kierrättäminen sekä maalämmön ja led-valaistuksen käyttö varmistavat sen, että uudet myymälät ovat nyt ja tulevaisuudessa energiaa ja luontoa säästäviä”, kertoo Finér.

Mahdollisuus vaikuttaa lisää työn innostavuutta ja heijastuu suoraan asiakastyytyväisyyteen

”Reilu vuosi sitten aloittamamme kulttuurimuutoksen myötä haluamme ottaa henkilökuntaa entistä aktiivisemmin mukaan toimintamme kehittämiseen. Yritys luo puitteet, mutta onnistuneen asiakaskokemuksen ja hyvät hetken asiakkaidemme arjessa ratkaisevat aina ihmiset – meidän lähes 1200 SSO:laista. Kulttuurimuutoksella haetaan pelirohkeutta tehdä paikallisesti parhaita ratkaisuja asiakkaan hyödyksi ja otamme henkilökunnan mukaan ideoimaan niin asiakaspalvelua kuin työn mielekkyyttä parantavia arjen tekoja”, Finér tiivistää Meidän juttu -nimellä kulkevaa muutoshanketta.

SSO saikin jälleen Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen – nyt jo neljättä kertaa. Työtyytyväisyys on parantunut vuosi vuodelta, ja nousi viime vuonna koronan tuomista haasteista huolimatta ennätyslukemiin. Kun töissä viihdytään, näkyy se suoraan asiakkaille ja SSO:n asiakastyytyväisyys parani ollen monissa ketjuissa jopa parhaalla erinomaisella tasolla.

Nuoria tutustui työelämään ennätyksellisen paljon – kesätyönhaku vielä käynnissä

SSO työllistää perinteisesti kesäisin ison joukon nuoria työntekijöitä. Viime vuonna kesätyöntekijöitä oli ennätyksellisen paljon, yli 350, kun normaalisti määrä on noin 300 tietämillä. Tänä vuonna haetaan jopa 400 tekijää.

”SSO:n menestys syntyy ihmisten avulla. Olemme herkällä korvalla kuunnelleet kesätyöntekijöiden kokemuksia, ja saamiemme palautteiden perusteella panostamme nyt erityisesti työntekijöidemme perehdyttämiseen. Huolehdimme, että kaikki perehdytetään huolella yritykseen, työympäristöön sekä työtehtäviin ja he pääsevät nopeasti osaksi toimipaikan hyvää työporukkaa”, Finér kertoo.

SSO:n marketkauppaan ja liikennemyymälöihin on palkattu kolme valmentajaa, joiden päätyönä on perehdyttää uudet työntekijät tehtäviinsä. Nämä valmentajat toimivat yksiköiden esimiesten tukena myös kesätyöntekijöiden perehdytyksissä.

”Toivottavasti saamme tänäkin kesänä paljon uusia innostuneita tekijöitä joukkomme – meille kannattaa tulla. Nyt kun koronan osalta näyttää pitkästä aikaa taas valoisammalta, täytyy sanoa, että olen valtavan ylpeä henkilökunnastamme, joka noudatti turvallisuusohjeistuksiamme, jousti ja osoitti yhteistyön voiman käytännössä vaihtamalla avoimin mielin työtehtäviä tarpeen mukaan esimerkiksi ravintoloista ruokakauppoihin. Lämmin kiitos kuuluu myös asiakkaille turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja yhteispelistä,” kertoo Finér.