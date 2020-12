Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi yrityskaupan – LVI-Trio liittyy QMG:hen

Quattro Mikenti Group on Suomen suurimpia talotekniikka-alan toimijoita, ja se tekee kaikkia LVIJA-, sähkö- ja sprinkleritöitä. Konserniin kuuluu 29 tytäryritystä. Konsernin palveluksessa on noin 770 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. Toimipaikkoja on Suomessa 25. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 154 miljoonaa euroa. www.qmg.fi