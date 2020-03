Kimmo Kiljunen: Jään varotoimena pois hetkeksi eduskuntatyöstä

Eilen on uutisoitu kansanedustajan asettamisesta koronakaranteeniin.

Haluan kertoa, että kyseinen kansanedustaja olen minä, mutta työterveyslääkärin tilannearvion perusteella minua ei ole laitettu karanteeniin.

Olin loppuviikosta Ranskassa Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa Suomen valtuuskunnan puheenjohtajan ja Euroopan neuvoston parlamentin varapresidenttinä. Kun palasin työmatkalta eilen illalla kotiin, sain soiton työterveyslääkäriltä. Hän kertoi, että Ranskan kansalliskokouksessa eli sikäläisen parlamentin alahuoneessa, jossa kokouksemme järjestettiin, on todettu kolme koronatapausta. Vielä ei ole tietoa missä rakennuksessa nämä ihmiset ovat työskennelleet. Kokouksessa oli läsnä kaksi ranskalaista kansanedustajaa, joiden kanssa minulla ei ollut lähikontaktia ja muutenkaan minulla ei ollut kontaktia Ranskan kansalliskokouksessa työskentelevien kanssa.

Lääkärin määräyksestä karanteeniin joudutaan vain tilanteessa, jossa henkilö on ollut kontaktissa koronaa sairastavan ihmisen kanssa. Työterveyslääkärin mukaan kohdallani ei ole sellaista näyttöä, joka johtaisi karanteenin asettamiseen.

Kyseessä on puhtaasti varotoimi tässä vaiheessa. Haluan kuitenkin osaltani olla huolehtimassa, että tässä toimitaan varman päälle, vaikka riski tartunnan saamiselle on kohdallani ollut minimaalisen pieni. Kansanedustajalla on perustuslaillinen oikeus osallistua valtiopävätyöskentelyyn, mutta en halua asettaa ketään epämukavaan tilanteeseen. Siksi tässä asiassa tulen toimimaan täysin lääkärin määräysten mukaisesti ja konsultoiden puhemiestä.

Harmi tietysti on eduskuntatyön mahdollinen väliin jääminen. Ensi viikolla käsittelyssä ovat mm. lakialoitteeni kansalaisaloitelain 5 §:n 2 momentin muuttamisesta, jossa esitän, että 10 000 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite käsiteltäisiin samalla tavalla kuin kansanedustajan kirjallinen kysymys, sekä Euroopan neuvoston vuosikertomus.

Kiitän terveydenhuollon ammattilaisia ripeästä ja ammattimaisesta toiminnasta. Tehokas ja oikea-aikainen toiminta on ensiarvoisen tärkeää epidemian ehkäisemiseksi, etenkin kun korona on iäkkäämmälle väestölle muita kohtalokkaampi. Suomessa terveydenhuolto ja viranomaiset ovat onnistuneet tähän mennessä hyvin ja tartuntatapaukset on saatu pidettyä kohtuullisina moniin muihin maihin verrattuna. Toivotaan, että tilanne jatkuu samalla tolalla.