Kimmo Laaksonen STT:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Suomen Tietotoimiston uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Kimmo Laaksonen. Laaksosella on kattava kokemus media-alalta sekä myynti-, markkinointi- ja johtotehtävistä. Laaksonen on toiminut aiemmin esimerkiksi Kärkimedian toimitusjohtajana.

- Kimmo Laaksonen on vahva liiketoimintaosaaja, jolla on erittäin laaja verkosto mediassa sekä hyvä näkemys asiantuntijaorganisaation johtamisesta ja myynnin kehittämisestä. STT:n ja Lehtikuvan asiakkaana on yli 50 uutisbrändiä ja mediataloa, joten sillä on Suomessa keskeinen rooli uutisjournalismin tuottamisessa. STT:n tehtävä on kehittää koko toimialaa eteenpäin yhdessä kaikkien sen toimijoiden kanssa. Kimmolla on tämän työn johtamiseen erinomaiset valmiudet, kommentoi STT:n hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta.

STT:n fokuksessa on viime vuosina ollut toimintakyvyn vahvistaminen ja kansallisen tietotoimiston itsenäisyyden säilyttäminen. Yhtiön taloudelle on rakennettu kestävää pohjaa ja laajennettu asiakaskuntaa. Kehitystyö jatkuu tiiviinä myös tulevina vuosina.

- STT on ainutlaatuinen yhtiö, jonka toimitusjohtajaksi siirryn nöyrin mielin mutta sitäkin suuremmalla innolla. Laadukkaalla, nopealla, luotettavalla uutisjournalismilla on olennainen merkitys yhteiskunnalle, ja STT:llä on siihen huipputiimi ja erittäin hyvää osaamista. Yhdessä meillä on tärkeä työ tehtävänä koko toimialan menestyksen ja journalismin puolesta, kommentoi Kimmo Laaksonen.

Suomen Tietotoimiston toimitusjohtajana on vuodesta 2018 toiminut Kimmo Pietinen, joka sovitusti lopettaa STT:n toimitusjohtajana vuoden vaihteessa. Kimmo Laaksonen aloittaa STT:llä joulukuun alussa.