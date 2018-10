Kimmo Pietinen STT:n uudeksi toimitusjohtajaksi

STT:n hallitus on nimittänyt Kimmo Pietisen STT:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hallituksessa hyväksyttiin myös ehdotus STT:n uudeksi tuote- ja hintamalliksi.

Kimmo Pietinen on hoitanut toimitusjohtajan tehtäviä Mika Petterssonin eron jälkeen ja toiminut sitä ennen muutosjohtajana STT:llä Sanoman ostettua STT:n osake-enemmistön kesäkuussa. Pietinen on työskennellyt pitkään Helsingin Sanomien toimituspäällikkönä.

”Työ STT:n kestävän pohjan rakentamiseksi on erittäin kiinnostavaa ja merkityksellistä. Olemme käyneet alkusyksyn aikana tiivistä keskustelua kaikkien suomalaisten mediatalojen kanssa. On ollut hienoa kuulla, miten tärkeä rooli STT:llä on suomalaisessa uutiskentässä. Uskon vahvasti, että STT pystyy jatkossa entistä paremmin palvelemaan uutistoimituksia ja löydämme STT:lle mielekkään roolin ja liiketoimintamallin, joka kantaa myös median muutoksessa”, kommentoi Pietinen.

STT:n hallitus hyväksyi tänään myös syksyn aikana asiakaskeskustelujen pohjalta laaditun ehdotuksen STT:n uudeksi tuote- ja hintamalliksi. Hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta kertoo STT:n soveltavan jatkossa esimerkiksi Norjassa hyväksi koettua mallia, jossa laskutus ja hinnoittelu perustuvat uutistoimiston materiaalin käyttömäärään ja tavoittavuuteen. Lisäksi suunnittelupalvelua kehitetään entisestään tuomaan lisäarvoa toimituksille.

”Tämä on malli, jota asiakkaat ovat meiltä toivoneet ja joka vastaa aiempaa paremmin digitaalisen uutistoiminnan tarpeisiin. Käynnistämme nyt varsinaiset asiakasneuvottelut tämän mallin pohjalta – STT:n tulevaisuus rakennetaan yhdessä koko kotimaisen median voimin. Kiitos lisäksi Kimmolle jo tähän mennessä, toivotan lämpimästi menestystä uudessa tehtävässä”, sanoo Petteri Putkiranta.

STT:n vastaavana päätoimittajana aloitti lokakuun alussa Minna Holopainen, joka toimii Kimmo Pietisen työparina STT:n johdossa. Aiemmassa johtamismallissa vastaavan päätoimittajan ja toimitusjohtajan roolit oli yhdistetty. Mika Pettersson erosi tehtävästä lokakuun alussa.