Kimmo Riihimäki on vuoden 2021 Valtakunnallinen Hyväntekijä

Suomen Lions-liitto jakaa vuosittain Hyvän Päivänä 8.10. tunnustusta henkilöille tai tahoille, jotka ovat toiminnallaan vahvistaneet yhteistä hyvinvointia Suomessa.

Palkinnon perusteissa mainitaan, että Minnesota-hoitomuodolla autetaan myös päihdeongelmaisen lähipiiriä. Minnesota-hoidolla on autettu yli 3 600 päihdeongelmaisen lisäksi myös tuhansia muita ihmisiä heidän lähellään. Riihimäki on itse aikanaan saanut apua kyseisestä hoidosta ja nyt raitistuneena pyyteettömästi lähtenyt auttamaan lähimmäisiään.

− Odottamaton huomionosoituksenne tuntuu erittäin hyvälle ja olen sydämestäni halunnut auttaa nuoria peilaten omiin kokemuksiini. Nuoret ovat tulevaisuutemme toivo, Riihimäki sanoo.

Palkittu Riihimäki on perustanut myös hyvää tekevän Kimmo Riihimäki -säätiön, jonka tehtävänä on tukea nuorten työllisyyttä ja kädentaitoja. Säätiön jakamilla stipendi-apurahoilla halutaan rohkaista nuoria valitsemaan antoisa kädentaitojen ura.

− Olen tutustunut hieman lionstoimintaan ja se on kyllä arvokkainta mahdollista työtä koko yhteiskunnallemme, Riihimäki sanoo.

Apua paikkakunnalle ja kansainvälisesti

Vuoden lionien hyväntekijäksi on valittu lionsklubi Kokemäki/Jokilaakso. LC Kokemäki/Jokilaakso on pandemia-ajasta huolimatta toiminut erittäin aktiivisesti ja monipuolisesti. Klubin 21 jäsentä on tehnyt viime kauden aikana yhteensä 2 343 vapaaehtoistuntia työtä ja varoja on lahjoitettu niin paikkakunnalle kuin kansainväliseen avustustyöhön.

Paikkakunnalla apua on annettu muun muassa vähävaraisille perheille ja lapsille joulu-, äitien- ja isäinpäivälahjoina sekä ruokakassilahjoituksina yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Myös Satasairaalan keskolaan, neuvoloihin ja vanhainkoteihin on kudottu peittoja, myssyjä, sukkia, hypistelymuhveja ja --lonkeroita.

Valinnat julkistetaan 8.10. klo 13.00 Hyvän Päivänä Tampereen Komediateatterin Kristallisalissa (Lapintie 3, 33 100 Tampere), johon tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta. Tarjoilujen vuoksi pyydämme tiedotusvälineiden edustajia ilmoittautumaan 7.10. mennessä Suomen Lions-liiton viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna-Kaisa Janssonille, anna-kaisa.jansson@lions.fi, 050 3077 043.

Lionstoiminnan Hyvän Päivä 8.10. koskee noin 19 000 vapaaehtoistyöhön sitoutunutta yli 800 lionsklubissa eri puolilla maata. Hyvän Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota lionien vapaaehtoiseen palvelutoimintaan ja mahdollisuuksiin lisätä yhteistä hyvinvointia. Terveiden elämäntapojen, liikunnan ja diabeteksen voittamisen hyväksi järjestetään Hyvän Päivän viikolla myös diabeteskävelyitä ympäri Suomen etenkin lauantaina 9.10.

Hyvän Päivä on myös Lions-järjestön perinteinen kansainvälinen palvelupäivä, jota vietetään ympäri maailmaa. Järjestön perustaja Melvin Jones kutsui ensimmäisen vuosikokouksen koolle Texasiin, Dallasiin vuonna 1917 ja kokouksen alkamisajankohdan muistona lioneilla on tapana viettää palvelupäivää joka syksy 8. lokakuuta järjestön iskulauseen We Serve - Me palvelemme mukaisesti.