Kimmo Sasi jatkaa Hanasaaren johtokunnan puheenjohtajana

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt entisen ulkomaankauppa- ja eurooppaministerin, varatuomari Kimmo Sasin Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen johtokunnan puheenjohtajaksi. Sasi on toiminut johtokunnan puheenjohtajana vuodesta 2009, ja tuleva luottamustoimikausi kestää vuodesta 2019 vuoteen 2021.

”Tämä on ilahduttava uutinen. Kimmo Sasi on tehnyt erinomaista työtä Hanasaaren johtokunnan puheenjohtajana, ja olemme iloisia ja kiitollisia hänen nimityksestään”, kertoo Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Kimmo Sasi on hyvin tyytyväinen siitä, että luottamustoimi saa jatkoa.

”Hanasaaren tehtävä on edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Viime vuoden toukokuussa valmistuneen peruskorjauksen jälkeen Hanasaari on saanut runsaasti uusia kävijöitä ja sen toiminta on vilkastunut. Uudistunut Hanasaari tarjoaa oivallisen kohtaamispaikan, jossa voidaan käydä keskustelua ja vaihtaa mielipiteitä tärkeistä kahdenvälisistä yhteiskunnallisista ja kulttuurisista aiheista. Meillä on paljon opittavaa toisiltamme yhteiskuntiemme kehittämisessä”, toteaa Kimmo Sasi.

Johtokunnan puheenjohtajan nimittää Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, kun taas muut yhdeksän johtokunnan jäsentä valitsee Hanasaaren hallinnollinen päämies Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto. Vuosina 2019–2021 johtokuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt.

Suomesta:

Varatuomari Kimmo Sasi (pj)

Partner Kari Heinistö

Osastopäällikkö Maimo Henriksson

Partner Hanna-Mari Manninen (uusi jäsen)

Yliopiston rehtori Jari Niemelä

Ruotsista:

Toimitusjohtaja John Brattmyhr

Toiminnanjohtaja Ida Karlberg Gidlund

Entinen maaherra Elisabeth Nilsson

Entinen valtiovarainministeri, AP3:n puheenjohtaja Pär Nuder

Kansanedustaja Hans Wallmark

