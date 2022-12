Kinetic Orchestran uusi nykytanssiteos on surrealismista ammentava visuaalinen ilottelu

Neljän tanssijan tähdittämä nykytanssiteos Like There’s No Tomorrow tuo näyttämölle surrealistisen maailman, jossa ihmiset ja esineet järjestäytyvät yhä uudestaan ikuisessa luupissa. Inspiraationa teokselle on toiminut valokuvaaja Philippe Halsmanin ikoninen valokuvateos Dali Atomicus (1948), joka ikuisti surrealismin mestari Salvador Dalin, liikkeessä olevan veden, kolme kissaa ja tuolin kesken ilmalennon.

Like There’s No Tomorrow:n liikekielestä vastaava koreografi Jarkko Mandelin kertoo innostuneensa Halsmanin valokuvateoksessa juuri pysäytetystä hetkestä, jonka ympärille voi helposti kuvitella sekä menneen että tulevan.

– Samaan tapaan yritämme rakentaa teokseemme kaaria, jotka huipentuvat kirkkaisiin hetkiin ja kuviin. Nämä pysäytetyt kuvat jäävät toivottavasti elämään katsojien mieliin, Mandelin sanoo.

Teos tuo jatkoa Mandelinin rohkealle liikekielelle

Like There’s No Tomorrow jatkaa samaa uskaliasta ja visuaalisesti upottavaa liikemaailmaa, josta myös Mandelinin edellinen teos Gravity muistetaan. Teos sai ensi-iltansa Helsingin kaupunginteatterissa vuonna 2021 yhteistyössä Helsinki Dance Companyn kanssa. Like There’s No Tomorrow -teoksessa tanssivat niin ikään Gravityssa esiintyneet virtuoottiset tanssijat Anni Koskinen, Kalle Lähde, Suvi Nieminen ja Oskari Turpeinen.

Like There’s No Tomorrow:n villi, yhä uudelleen rakentuva ja purkautuva maailma muodostuu valosuunnittelija Veli-Ville Sivénin visuaalisesti vahvasta skenografiasta ja palkitun pukusuunnittelija Maria Sirénin puvustuksesta. Äänimaailma on läpisävelletty, ja sävellystyön on tehnyt äänisuunnittelija, muusikko Janne Hast yhdessä kitaristi Petri Kauton kanssa.

Kinetic Orchestra on helsinkiläinen nykytanssiryhmä, joka tunnetaan fyysisestä ja taidokkaasti eri tanssitekniikoita ja kamppailulajeja yhdistelevästä liikekielestään. Like There’s No Tomorrow ei ole tästä poikkeus. Stoan näytösten jälkeen esitys lähtee kiertueelle Jyväskylään, Kuopioon ja Turkuun.

Lisätietoa:

Koreografia: Jarkko Mandelin ja työryhmä

Tanssi: Anni Koskinen, Kalle Lähde, Suvi Nieminen, Oskari Turpeinen

Pukusuunnittelu: Maria Sirén

Valosuunnittelu ja skenografia: Veli-Ville Sivén

Äänisuunnittelu ja sävellys: Janne Hast

Muusikot äänitteellä: Janne Hast ja Petri Kautto

Tuotanto: Kinetic Orchestra, Sanni Giordani, Sofia Suomalainen

Tukijat: Taike, Koneen säätiö, Helsingin kaupunki

Kesto: 60 minuuttia

Liput: 21,50 € / 14,50 € / 11 €

Stoan esitykset:

ke 7.12. klo 19.00 (ensi-ilta)

to 8.12. klo 19.00

pe 9.12. klo 19

la 10.12. klo 19

su 11.12. klo 15

Stoa

Turunlinnantie 1

00900 Helsinki

https://www.stoa.fi

Kiertue-esitykset:

pe 16.12. Villa Rana, Jyväskylä

su 18.12. Sotku, Kuopio

ke 21.12. Manilla, Turku