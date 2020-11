Kinnarin Tilan Höyryttämättömät kaurahiutaleet ovat puurohyllyn maukas uutuus

Kinnarin Tilan Höyryttämättömät kaurahiutaleet ovat aamiaispöydän herkullinen uusi kruunu. Höyryttämättömyyden ansiosta hiutaleissa säilyvät tuoreen kauran elinvoimaiset ominaisuudet. Hollolalaiselta pientuottajalta tuleva, täysin kotimainen tuote on saatavilla Keskon päivittäistavarakaupoista kautta maan sekä S-ryhmän Kanta-Hämeen ja Hämeen kaupoista joulukuusta 2020 alkaen.

Suomalaiset ovat tottuneet syömään puuroa aamuisin. Voisi jopa sanoa, että olemme puurokansaa. Kinnarin Tila Höyryttämättömät kaurahiutaleet ovat valmistettu Kinnarin Tilan sekä heidän sopimustuottajiensa valmistamasta kotimaisesta, Päijät-Hämeessä kasvaneesta kaurasta.

Kinnarin Tilan kaurahiutaleiden erityinen ominaisuus on höyryttämättömyys. Se tarkoittaa, että kaurahiutaleita ei ole valmistuksen yhteydessä lämpökäsitelty vesihöyryllä. Menetelmän ansiosta hiutaleissa säilyvät paremmin kauran alkuperäiset entsyymit ja rasvat. Kinnarin Tilan kaura onkin höyryttämättömyyden vuoksi tuoretuote, jonka säilyvyys on kuusi kuukautta tuotteen valmistuksesta. Käsittelemättömyys vaikuttaa myös suotuisasti puuron kypsymisaikaan: Kinnarin Tilan Höyryttämättömät kaurahiutaleet kypsyvät noin minuutissa. Valmis puuro on sileää, pehmeää ja maukasta. Höyryttömät kaurahiutaleet ovat myös proteiininlähde: tuote sisältää 14,5 % proteiinia.

Höyryttämätön kaurahiutale on kypsentämättömänäkin rakenteeltaan höyrytettyä hiutaletta pehmeämpi. Sen vuoksi Kinnarin Tilan Höyryttämättömät kaurahiutaleet sopivat erinomaisesti esimerkiksi raakapuuroon tai antamaan smoothieihin silkkisen pehmeää rakennetta. Lisäksi hiutaleet sopivat leivontaan tai ruoanlaittoon, esimerkiksi korvaamaan korppujauhot lihapullissa.

Kinnarin Tilan Höyryttämättömät kaurahiutaleilla on sekä Hyvää Suomesta -alkuperämerkki että ravitsemuksellisesta laadusta kertova Sydänmerkki.

Koronakevät uudisti hollolalaisen perinteikkään maatilan ja pientuottajan toimintaa

Kinnarin Tila sijaitsee Hollolassa Päijät-Hämeessä. Tilalla on kasvatettu vuodesta 1667 laadukasta viljaa. Tilan isäntänä aloitti Teemu Kinnari vuonna 2004 ja Terhi Kinnari tuli mukaan vuonna 2012. Kinnarin Tila hankki vuonna 2013 omistukseensa Okeroisten myllyn, jossa aloitettiin viljatuotteiden pientuotanto myyntiin.

Koronakevään 2020 aikana pariskunta päätti kehittää tilan toimintaa eteenpäin. Kehitystyön myötä vahvistui ajatus rakentaa uusi viljamylly tilan yhteyteen sekä keskittää liiketoimintaa erityisesti kauratuotteiden parissa. Syksyllä työ oli jo pitkällä: kaurahiutaleiden maanlaajuisesta jälleenmyynnistä oli neuvottelut saatu valmiiksi ja kauratuotteen brändi rakennettu. Uusi mylly käynnistyy tuotantokäyttöön alkuvuodesta 2021.

– Koronakevät toimi hyvänä alkusysäyksenä keskittyä miettimään tilan tulevaisuutta liiketoiminnan näkökulmasta. Business Finlandin tuki mahdollisti ja vauhditti suunnitelmien toteuttamisen, jonka vuoksi pääsimme ideasta toteutukseen hyvinkin ketterästi, kertoo tilan emäntä Terhi Kinnari.

Tuotetiedot: