Kino Engelissä järjestetään huhtikuussa uudenlainen elokuvafestivaali - Cultureelsin takana on joukko nuoria antropologeja

Etnografinen elokuvafestivaali Cultureels järjestetään ensimmäistä kertaa 10.-13.4.2019 Kino Engelissä, Helsingissä. Cultureels esittää valikoiman antropologisia ja etnografisia elokuvia, joiden teemat vaihtelevat laidasta laitaan. Festivaalin kattauksessa käsitellään muun muassa ihmisen ja jääkarhun yhteiseloa, virtuaalimaailman merkitystä liikuntarajoitteisille ja hiv­positiivisten elämää Chilessä.

Sen lisäksi, että tarjolla on mielenkiintoista katsottavaa uusia näkökulmia etsiville, festivaalilla halutaan tuoda antropologia ja etnografinen elokuva suuremman yleisön tietoisuuteen. Etnografia on osallistuvaan havainnointiin perustuva tutkimusmetodi, jota on käytetty hyödyksi elokuvien teossa. Kuvattavat hetket ja kulttuuriset piirteet pyritään esittämään realistisesti niin kuin yhteisö itse ne kokee. Etnografinen elokuva ei käytännössä eroa suuresti dokumenttielokuvista, mutta perinteisesti ne kertovat kulttuureista ja ihmisistä länsimaiden ulkopuolella.

“Etnografinen elokuva on melko tuntematon dokumentin muoto, ja halusimme Cultureelsin myötä tuoda Helsingin leffafestaritarjontaan jotain uutta”, sanoo Annika Lepistö, Cultureels­ -työryhmän jäsen.

“Festivaali on mielenkiintoinen väylä tutustua antropologiaan ja kulttuurisiin ilmiöihin.”

Festivaalilla näytetään myös dokumenttialan ja visuaalisen etnografian opiskelijoiden töitä. Opiskelijoiden elokuvia näytetään keskiviikkona 10.4. osoitteessa Unioninkatu 35.

Opiskelijapäivään on kaikille vapaa pääsy.

Festivaaliohjelma ja näytösajat:

Keskiviikko 10.04 / Opiskelijapäivä/ Vapaa pääsy / Unioninkatu 35

klo 16:00 Measuring Difference / 2013 / 69 min

klo 17:25 Beyond / 2019 / 47 min

klo 18:25 Kahan ka Raasta (At the Crossroads) / 20172018 / 48 min

klo 19:15 Who Cares About Caring? / 2017 / 26 min

Torstai 11.04 / Kino Engel / Sofiankatu 4

klo 16:00 Kusum / 2000 / 69 min

klo 17:45 Our Digital Selves: My Avatar is Me! / 2018 / 74 min

Perjantai 12.04 / Kino Engel / Sofiankatu 4

klo 16:00 Huuto tuuleen / 2007 / 55 min

klo 17:30 Naapurina jääkarhu / 2018 / 63 min

klo 19:00 This is My Face / 2018 / 57 min

Lauantai 13.04 / Kino Engel / Sofiankatu 4

klo 14:00 Kastom twelve & Haka´anga in White River The Stolen Museum / 2014 / 54 min

klo 16:00 Sanansaattaja (A Gesar Bard´s Tale) / 2013 / 81 min





Tapahtuma on voittoa tavoittelematon ja sen järjestämisestä vastaa joukko vapaaehtoisia opiskelijoita yhdessä Helsingin yliopiston sosiaali­- ja kulttuuriantropologian ainejärjestö Mana ry:n kanssa. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sekä sosiaali­- ja kulttuuriantropologian oppiaineen kanssa.