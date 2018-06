Kino Sheryl avaa ovensa jälleen syyskuussa, uusi sijainti kulttuurikeskus Caisassa

Helsingin Arabianrannassa ovensa kesäkuussa 2016 sulkenut, Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoiden omistama elokuvateatteri Kino Sheryl tekee paluun syyskuussa. Kino Sherylin uudet tilat sijaitsevat kulttuurikeskus Caisassa, Elannon korttelin sisäpihalla Leipätehtaan tiloissa.

“Etsimme uusia tiloja pitkään. Kun yhteistyö Caisan kanssa tuli puheeksi, tuntui se välittömästi juuri sopivalta meille”, toteaa Kino Sherylin hallituksen puheenjohtaja Julia Elomäki.

“Olemme luonnollisesti hyvin innoissamme tästä! Ensin kulttuurikeskus Caisa sai upeat uudet, yleisölle elokuussa avautuva tilat Leipätehtaalta ja niiden lisäksi vielä todella mielenkiintoisen uuden yhteistyökumppanin”, iloitsee Caisan johtaja Cátia Suomalainen Pedrosa.

“Kun tämä yhteistyömahdollisuus avautui meille jonkin aikaa sitten, tartuimme siihen heti. Olen henkilökohtaisesti vieraillut muutaman kerran vanhassa Kino Sherylissä ja arvostanut aina heidän toimintaansa. Sherylin mukaan tulemisen myötä Caisan kävijöille tarjotaan lisää taide-elämyksiä ja Kallion kulttuurielämä rikastuu vielä enemmän”, Suomalainen Pedrosa jatkaa.

Kino Sherylin uusi teatteritila on yksisalinen, paikkoja on noin 120 katsojalle. Vaikka kaupunginosa vaihtuu, Elomäki toivoo Sherylin vanhojen asiakkaiden löytävän tiensä uusiin tiloihin.

“Uusi sali on onneksi vain kivenheiton päässä vanhasta. Sijaintina Kallio on hyvä ja kiinnostaa varmasti myös uusia ihmisiä. Korttelikinot ovat taas aloittaneet kaupunginvaltauksen ja niillä on suosiosta päätellen selvästi kysyntää.”

Elokuvat pyörähtävät käyntiin Kino Sherylissä syyskuusta alkaen osoitteessa Kaikukatu 4. Tulevassa ohjelmistossa nähdään jatkossakin tuttuun tapaan sekä suursuosikkeja että vaihtoehtoisempia art house -elokuvia. Avajaisviikon ohjelma päivittyy elokuun lopulla elokuvateatterin nettisivuille.