KIP Ympäristöpäivä täyttää 15 vuotta – ajankohtaista ja taattua asiaa

Kokkola Industrial Parkin alueella tehdään tiivistä turvallisuusyhteistyötä - KIP Turvavyöpäivä 26.–27.4.2018 27.4.2018 10:10 | Tiedote

Kokkolan suurteollisuusalueella järjestetään jälleen kerran kaksipäiväinen työturvallisuusasioihin keskittyvä KIP Turvavyöpäivä. Torstaina 26. huhtikuuta tapahtuma järjestettiin KIP pohjoisen alueella ja perjantaina 27.4. on vuorossa KIP eteläinen. Tapahtuma on suunnattu suurteollisuusalueen työntekijöille. Kansainvälistä “World Day for Safety and Health at Work” -päivää vietetään maailmanlaajuisesti lauantaina 28.4.2018.